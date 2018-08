Le programme classique de Nathalie Moller : Offenbach, Verdi, Rota ...

Programmation musicale

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Can-can / Galop infernal (Acte IV)

Berliner Symphoniker Robert Stolz, direction

ACANTA

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Je veux vivre dans ce rêve (Acte I) Air de Juliette

Diana Damrau, soprano

Orchestre de la Radio de Munich Dan Ettinger, direction

VIRGIN CLASSICS

Giuseppe Verdi

La Traviata : Preludio

Orchestre de l'Opéra de l'Etat de Bavière Zubin Mehta, direction

FARAO CLASSICS

Nino Rota

Il Gattopardo : I. Titoli

Il Gattopardo : II. (n°. 6) Viaggio a donnafugata

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan Riccardo Muti, direction

SONY

Ennio Morricone

Once upon a time in the west (BOF / Il était une fois dans l'ouest)

RCA

Jean Sebastien Bach

Cantate BWV 21 :

Ich hatte viel Bekümmernis :

Sinfonia

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen

Das Lamm das erwürget ist

Katharine Fuge, soprano

Robin Tyson, haute-contre

Vernon Kirk, ténor

Jonathan Brown, basse

English Baroque Soloists Monteverdi Choir John Eliot Gardiner, direction

SOLI DEO GRATIA

Louis Armstrong

It don't mean a thing (If it ain't got that swing)

Louis Armstrong, trompette

Duke Ellington, piano

ROULETTE

Piotr Ilitch Tchaikovski / Duke Ellington

The Nutcracker suite : Sugar rum cherry

Ensemble Duke Ellington

COLUMBIA

Piotr Ilitch Tchaikovski

Le lac des cygnes op 20 : Acte II : Scène n°10

Orchestre de la Radio Suisse Romande Ernest Ansermet, direction

BRILLANT CLASSICS

T Rex

Cosmic dancer

BOF Billy Elliot

INTERSCOPE RECORDS

John Lennon & Paul Mc Cartney Beatles concerto grosso n°2 à la manière de Vivaldi : 1. A hard day's night

Beatles go Baroque

NAXOS

Jean-Baptiste Lully

Atys

Acte I scene 3 : Allons, allons, accourez tous

Acte I scene 4 : Atys est trop heureux

Guy de Mey, ténor

Guillemette Laurens, mezzo-soprano

Agnès Melon, soprano

Jean François Gardeil, basse

Les Arts Florissants William Christie, direction

HARMONIA MUNDI

Emmanuel Chabrier

Le sentier sombre

Agnès Melon, soprano

Françoise Tillard, piano

TIMPANI

Emmanuel Chabrier

Suite pastorale : Danse villageoise

Orchestre Nationale de France Armin Jordan, direction

ERATO

Georges Brassens

Chanson pour l'Auvergnat

MERCURY

Felix Mendelssohn

Concerto en mi min op 64 pour violon et orchestre

Anne Sophie Mutter, violon

Orchestre Philharmonique de Berlin Herbert von Karajan, direction

DGG

Franz Schubert

Auf dem Wasser zu singen

Barbara Bonney, soprano

Geoffrey Parsons, piano

TELDEC

Claude Debussy

La mer

Orchestre Symphonique de Londres Evgueni Svetlanov, direction

BBC

Bobby Darin Beyond the sea

WARNER MUSIC

Stephane Grappelli

Minor Swing

AJT Guitare Trio Antoine Tatich, Thomas Dutronc, Jérôme Ciosi

CIOSI