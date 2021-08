Le programme classique de Judith Chaine : Janáček, Tchaikovski, Glazounov, Szymanowski, Chopin, Haydn...

Voyages aux pays de l'Est avec la Pologne, la Russie, la Tchécoslovaquie qui nous plongent dans leurs opéras, pièces pour piano et autres Mazurkas. Place aussi à la musique baroque aux côtés de Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau et Henry Purcell. Une matinée aux riches couleurs...

Kevin Seddiki & Bijan Chemirani , © JB Millot