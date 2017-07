Le programme classique de Gaëlle Le Gallic : Chabrier, Chopin, Godard...

♫ Programmation musicale ♫

Gioacchino Rossini

Semiramide : Sinfonia

Orchestre symphonique de Londres

Ion Marin, direction

[DG 437 797 2]

Emmanuel Chabrier

Sur une poésie d’Edmond Rostand

A la musique, chœur pour voix de femmes avec solo (pour inaugurer la maison d’un ami)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

[EMI 7540042]

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez – pour guitare et orchestre

Pepe Romero, guitare

Academy of Saint-Martin-in-the-fields

Sir Neville Marriner, direction

[Philips 438 016 – 2]

Frédéric Chopin

Polonaise n°6

Berman Lazar, piano

[DG 449 090 – 2]

Samuel Barber

Concerto pour violon et orchestre, opus 14 :

- Allegro

- Andante

- Presto in moto perpetuo

Alexander Gilman, violon

Orchestre Philharmonique de Cape Town

Perry So, direction

[OEHMS Classics OC 799]

Felix Mendelssohn

Lieder opus 63 n°1 à 6 :

- Ich wollt, meine Liebe ergösse sich

- Abschiedslied der Zugvögel

- Gruss

- Herbstlied

- Volkslied

- Maiglöckchen und di Blümelein

Barbara Bonney, soprano

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Malcolm Martineau, piano

[Sony classical SK 93133]

Anton Stepanovitch Arensky

Trio en ré mineur opus 32 :

- Allegro Moderato

- Allegro Molto

- Elégie

- Allegro non troppo

Virginie Constant, violoncelle

Laurent Le Flécher, violon

François Dumont, piano

[Triton TRI331161]

Dobri Christov

Chant des chérubins (Herouvimska)

Chœur Rybine

Valery Rybine, direction

[Harmonia Mundi HMX 2908124]

Niccolò Paganini

Concert pour violon n°1 opus 6 en ré majeur

Salvatore Accardo, violon

Orchestre Philharmonique de Londres

Charles Dutoit, direction

[DG 437 210-2]

Benjamin Godard

- Fantaisie opus 143

- Nocturne n°4 opus 150

Eliane Reyes, piano

[Grand Piano GP684]