Le programme classique de Frédérique Jourdaa : Schubert, Mendelssohn, Rameau...

♫ Programmation musicale ♫

Franz Schubert

Die Forelle (D550) la Truite

Barbara Hendricks, soprano

Radu Lupu, piano

(EMI 7549092)

Franz Schubert

Quintette en la majeur op post 114D D67 (Thème et variations)

Renaud Capuçon, violon

Gérard Caussé, alto

Gautier Capuçon, violoncelle

Alois Posch, contrebasse

Frank Braley, piano

(VIRGIN CLASSICS 50999 735622 2 1)

Franz Schubert

Sonate en la majeur D 821 (Arpeggione) : Allegro moderato

Gautier Capuçon, violoncelle

Frank Braley, piano

(ERATO)

Fanny Mendelssohn

Quatuor en mib bémol majeur allegro molto vivave

Quatuor Ebène

(VIRGIN CLASSICS 4645462)

Felix Mendelssohn

Quatuor en fa mineur op 80 (Requiem pour fanny) : Allegro assai Presto

Quatuor Ebène

(VIRGIN CLASSICS 4645462)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 17 Jesus bleibet meine Freude (réduction pour piano)

Léon Fleischer, piano

(SONY CLASSICAL 88875104622)

Glenn Gould

So you want to write a fugue

Nicolas Rivenq, Marie Thérèse Keller, Jean-Paul Fouchecourt, Harry van des Kamp, Emile Naoumoff, Catherine Marchese, Gilles Apap, Gérard Causse (alto) Alain Meunier (vle)

(SONY CLASSICAL SK 47184)

Jean-Philippe Rameau

Les indes galantes : Les Sauvages :

Danse du grand calumet de la paix

Forêts paisibles…

Régnez plaisirs et jeux

Nicolas Rivenq, Howard Crook, Jean-Paul Fouchecourt, Sandrine Piau, Claon Mac Fadden, Jérom Correas, Isabelle Poulenard

Les Arts Florissants

William Christie, direction

(HARMONIA MUNDI HMC 901367/69)

Jean-Philippe Rameau

Suite en ré Majeur (4 grandes suites pour clavecin) :

Les tourbillons ou la Poule

William Christie, clavecin

(HARMONIA MUNDI HM 1 120/21)

Joseph Haydn

Concerto en sol majeur Hob XVIII 4 pour piano et quatuor à cordes allegro

Quatuor Delian :

Adrian Pinzaru, Andreas Moscho, Carmen Soanea Aida, Romain Gariou, Gilles Apap

(OEHMS CLASSICS OC 748)

Wolfgang Amadeus Mozart

12 variations en ut majeur sur Ah vous dirai-je maman K265 pour piano

Samson François, piano

(EMI 5735902)

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie Concertante n°1 en mi bémol majeur K297b Andantino con variazioni pour hautbois, clarinette, basson cor et orchestre

Pierre Pierlot, hautbois

Jacques Lancelot, clarinette

Pierre del Vescovo, cor

Paul Hongne, basson

Orchestre de Chambre Fernand Oubradous

Fernard Oubradous, direction

(EMI 5735902)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en ut majeur K 299 Andantino pour flûte traversière, harpe et orchestre

Lily Laskine, François Julien Brun

(EMI 5735902)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°21 en Ut Majeur K468 pour piano et orchestre : Allegro maestoso, Andante et Allegro Vivace Assai

Sinfonia Varsovia

Piotr Anderszewski, piano et direction

(VIRGIN - VRGN 5455042)

Silvio Lazarri (1857-1944)

Quatuor en la mineur, op 17, IV, Rondo

Quatuor à cordes de Paris :Jean Leber, Gérard Klam, TasoAdmopoulos, Philippe Chérond

(enregistré en décembre 1985 dans notre studio 107)

(CDM LDC 278807)

Francis Poulenc

Sonate FP164 Allegro malinconico et Cantilena pour flûte et piano

Alexandre Tharaud, piano

Philippe Bernold, flûte traversière

(NAXOS 8.553611)

Francis Poulenc

Chansons françaises (pilons l’orge, Clic clac dansez sabots c’est la petit’fill » du prince la belle si nous étions ah mon beau laboureur, les tisserands)

Harry Christopher, Sixteen

(EMI CLASSICS 9722042)

Anonyme

Aux marches du Palais

Claire Lefillâtre

Le poème harmonique

Vincent Dumestre, direction

(ALPHA 500)

Anonyme

Aux marches du Palais

Yves Montand

(ODEON 14-475654-10-F)