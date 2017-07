Le programme classique de Frédérique Jourdaa : Satie, Bernstein, Dvorak, Beethoven...

♫ Programmation musicale ♫

Francis Poulenc

L'Embarquement pour Cythère FP 150 - valse-musette pour 2 pianos

Philippe Corre, piano

Edouard Exerjean, piano

(DISQUES PIERRE VERANY -PV 786091)

Erik Satie

La diva de l'empire

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

(FORLANE - LANE UCD 16760)

Erik Satie

Le picadilly (la transatlantique), marche pour piano

Aldo Ciccolini, piano

(EMI 7497602)

George Gershwin

Rhapsody in blue

Orchestre philharmonique de New York

Leonard Bernstein, piano et direction

(CBS - MYK 42611)

Steve Reich

Nagoya marimbas / Pour 2 marimbas

Bob Becker, marimba

James Preiss, marimba

Ensemble Steve Reich

(NONESUCH 7559-79430-2)

Leonard Bernstein

West side story : Danses symphoniques :

Prologue (allegro moderato)

Somewhere (adagio)

Orchestre philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

(SONY - SX29K 48178/17)

George Gershwin

Porgy and Bess suite : mouvement n°1

Michel Lethiec, clarinette

Sinfonia Finlandia Jyväskylä

Patrick Gallois, direction

(NAXOS 8.570939)

Scott Joplin

L'étrange histoire de Benjamin Button : Bethana

Randy Kerber, claviers

(CONCORD - CRE-31231-02)

Ferde Grofe

Niagara falls suite : Honeymooners

Orchestre symphonique de Bournemouth

William T. Stromberg, direction

(NAXOS 8.559007)

Aaron Copland

Appalachian Spring : As at first (slowly) - suite d'orchestre

Orchestre philharmonique de la BBC

John Wilson, direction

(CHANDOS - CHSA5164)

Ennio Morricone

Il était une fois dans l'ouest:

The man with the harmonica

Jill's theme

Orchestre Symphonique National Tchèque

Ennio Morricone, direction

(DECCA / UNIVERSAL)

Antonín Dvořák

Symphonie n°9 en mi min op 95 B 178 : Adagio (Du nouveau monde) - arrangement pour choeurs trompette et orchestre

Maurice André, trompette

Ensemble vocal Stéphane Caillat

André Carradot et son orchestre

André Carradot, direction

(EMI CLASSICS 50999 7049612 3)

Antonín Dvořák

Quatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 B 179 (Américain) :

Allegro ma non troppo

Finale : Vivace ma non troppo

Quatuor Modigliani

(MIRARE - MIR269 )

Antonín Dvořák

Quintette n°2 en La Maj op 81 B 155 : Dumka - pour piano et quatuor à cordes

Menahem Pressler, piano

Quatuor Ebène

(WARNER CLASSICS 462596 4 9)

Quatuor Ebène

Blanche neige et les sept nains : Un jour mon prince viendra/Someday my prince will come

Quatuor Ebène

(VIRGIN CLASSICS 5099962866804)

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°15 en ré min K 421 : Allegro

Quatuor Ebène

(VIRGIN - 50999 070922 2 0)

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : L'ho perduta me meschina (Acte IV) Air de Barbarina

Orchestre philharmonique de Vienne

Chœur de l'Opéra d'État de Vienne

Claudio Abbado, direction

(DEUTSCHE GRAMMOPHON 445903-2)

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : Voi che sapete…

Frederica von Stade, mezzo-soprano

Lucia Popp, soprano

Kiri Te Kanawa, soprano

Orchestre philharmonique de Londres

Georg Solti, direction

(DEUTSCHE GRAMMOPHON 4827402)

Jules Massenet

Thais : Méditation de Thais (Acte II) - réduction pour violon et harpe

Marielle Nordmann, harpe

Nemanja Radulović, violon

(TRANSART - TR174)

Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en Fa Maj op 24 "Le printemps" : I. Allegro - pour violon et piano

Nemanja Radulović, violon

Susan Manoff, piano

(DECCA 476 4093)

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Je veux vivre dans ce rêve (Acte I) Air de Juliette

Joan Sutherland, soprano

Royal Opera House Covent Garden

Francesco Molinari-Pradelli, direction

(DECCA 4783071)

Ludwig van Beethoven

Variations en ut majeur sur Là ci darem la mano de Mozart’ s Don Giovanni, WoO. 28

Trio Gürzenich

(ANA RECORDS - ANA 1014)

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K 527 : La ci darem la mano (Acte I) Duo Zerline et Don Juan

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Bryn Terfel, baryton-basse

Orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile

Myung-Whun Chung, direction

Claudio Monteverdi

Quatro scherzo delle ariose vaghezze : Si dolce e'l tormento

L’Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

(VIRGIN CLASSICS 5099923614000)

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée : Pur ti miro (Acte III) Duo Poppée Néron

Nuria Rial, soprano

Philippe Jaroussky, contre-ténor

L’Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

(VIRGIN CLASSICS 5099923614000)

Lucilla Galeazzi

Voglio una casa - pour voix et ensemble instrumental

Lucilla Galeazzi, voix

L’Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

(ALPHA 512)

Gianluigi Trovesi

Folia - pour ensemble instrumental avec improvisation a la clarinette

Gianluigi Trovesi, clarinette

L’Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

(ALPHA 512)