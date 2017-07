Le programme classique de Frédérique Jourdaa : Poulenc, Debussy, Vivaldi, Haendel...

♫ Programmation musicale ♫

Johann Sebastian Bach

Sonate en Mi bémol maj BWV 1041

Sicilienne en sol m

Jacques Loussier Trio

(DECCA 159194-2)

Francis Poulenc

Un joueur de flûte berce les ruines

Daniel Palthrope, flûte traversière

(CHAMPS HILL RECORDS - CHRCD028)

Claude Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune

Orchestre de Cleveland

Pierre Boulez, direction

(Réf à venir)

Claude Debussy

Suite Bergamasque : Passepied

Xavier de Maistre, harpe

(RCA 88697222492)

Maurice Yvain

Porquerolles

Gabriel Bacquier, baryton

Jean Laforge, piano

(ACCORD 4762137)

Antonio Vivaldi

Concerto en ut Maje P16 RV588 (In tromba marina) pour deux flutes, 2 mandolines, 2 chalumeaux violon, 2 théorbes et cordes :

Allegro molto, andante, Allegro

Ensemble Matheus

Jean-Christophe Spinosi, direction

(PIERRE VERANY - PV 796023)

Antonio Vivaldi

La fida ninfa (intégrale) Deh ti piega (act II, sc 3)

Topi Lehtipuu, ténor

Ensemble Matheus

Jean-Christophe Spinosi, direction

(NAIVE RECORDS - OP 30410)

Anonyme Venetie

Mi creva d’esser sola

Il pomo d’oro, Cecilia Bartoli

(Réf à venir)

Antonio Vivaldi

Concerto en sol majeur 133RV532 pour deux mandolines et cordes (andante)

I Solisti Veneti

Claudio Scimone, direction

(ERATO - ERAT ECD 88 042)

Anonyme Venetie

La Biondina in gondoletta (ténor et guitare)

Vincenzo Capezzuto, ténor et sifflet

Ivano Zanenghi, guitare mezzo soprano

(DIOGENES - 9783257068559)

Antonio Vivaldi

Concerto en ré Maje op 10 n°3 RV 428 « le Chardonneret » pour flûte à bec et cordes

Ensemble Matheus

Jean-Christophe Spinosi, direction

(OPUS 111 - OP 30371)

Georg Friedrich Haendel

Il trionfo del tempo e del disinganno HWV 46a, Lascia la spina cogli la rose (air du plaisir)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

(DECCA 478 2249)

Elias Parish-Alvars

La Mandoline (grande fantaisie, op 84)

Xavier de Maistre

(SONY CLASSICAL 88697937732)

Jean-Louis Duport

Duo op 1 n°2 en ré majeur, allegro molto et rondeau

Frédéric Lodéon, violoncelle

Xavier Gagnepain, violoncelle

(ERATO 75185)

Georges Bizet

Symphonie en ut majeur Allegro et Scherzo

Orchestre National de Bordeau Aquitaine

Frédéric Lodéon, direction

(CASCAVELLE - VEL 3103)

Ludwig van Beethoven

Concerto en ut majeur, op 56 :

Ronda alla polacca

Frédéric Lodéon, violoncelle

Pierre Amoyal, violon

Anne Queffelec, piano

Orchestre National de l’Opéra de Monte-Carlo

Armin Jordan, direction

(ERATO - STU 71 202)

Frédéric Chopin

Polonaise brillante op 3

Henri Demarquette , violoncelle

François Frédéric Guy, piano

(DISQUES PIERRE VERANY - PV 795101)

Frédéric Chopin

Barcarolle en fa dièse majeur, op 60

Samson François, piano

(EMI 6461172)

Frédéric Chopin

Nocturne en ré bémol majeur op 27, n°2

Dinu Lipatti, piano

(EMI 2073182)

Franz Schubert

Quinette à cordes en ut majeur op posthume 163D 956 :

Adagio pour deux violons, alto, 2 violoncelles

Gautier Capuçon, violoncelle

Quatuor Ebène (Pierre Colcombet, Gabriel Le Magadure, Adrien Boisseau, Raphaël Merlin)

(ERATO 825646487615)

Franz Schubert

Sonate en la majeur, op post 162 D 574 :

Allegro moderato

Renaud Capuçon, violon

Jérome Ducros, piano

(VIRGIN 5616002)

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval de animaux :

Introduction

Marche royale du lion, Poules et coqs, hémiones (animaux véloces) Fossiles et le Cygne

Renaud Capuçon, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

Frank Braley, piano

Michel Dalberto, piano

Emmanuel Pahud, flûte traversière

Paul Meyer, clarinette

(VIRGIN CLASSICS 5456032)

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°53 en ré majeur op 64 n°5 :

Finale L’alouette

Quatuor Ebène

(MIRARE - MIR305/1)