Le programme classique de Frédérique Jourdaa : Piazzolla, Albeniz, Chabrier, Ravel

Programmation musicale

Ariel Ramirez

Misa Criolla: Kyrie - Agnus Dei - La peregrinacion

Cuarteto de los Andes

Misa Criolla

MILAN

Ennio Morricone

The mission : Gabriel's oboe

Orchestre Philharmonqiue de Londres London Voices Ennio Morricone, direction

Bof / The mission

VIRGIN

Astor Piazzolla

Fuga y misterio pour 12 violoncelles

12 violoncellistes de l'Orchestre Philharmonqiue de Berlin

South american getaway

EMI CLASSICS

Jorge Ben

Mas que nada pour 12 violoncelles 12 violoncellistes de l'Orchestre Philharmonqiue de Berlin South american getaway

EMI CLASSICS

Isaac Albeniz

Recuerdos de viaje op 71 : Rumores de la caleta

Pepe Romero, guitare

Celin Romero, guitare

Albéniz;De Falla;Granados : Danses espagnoles

PHILIPS

Benat Achiary

Boga boga

Benat Achiary, voix

Choeur Ama-Lur Voix basques

VIRGIN

Emmanuel Chabrier

España, rhapsodie pour orchestre

Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson, direction

Oeuvres pour orchestre

EMI

Luis Mariano

Il est un coin de France

Album : C'est magnifique

EMI MUSIC

Luis Mariano

Le clocher du village

Album : C'est magnifique

EMI MUSIC

Isaac Albeniz

Granada : suite espagnole n°1 op 47 t 61 - pour piano / arrangement pour guitare acoustique

Filomena Moretti, guitare

Filomena Moretti interprète Jeux interdits et différents compositeurs

TRANSART

Francis Poulenc

Les chemins de l’amour FP 106

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

Voyage à Paris

HYPERION

Gabriel Fauré

Barcarolle n°1 en la min op 26

Quatuor Eclisses : Gabriel Bianco, Arkaitz Chambonnet, Pierre Lelièvre, Benjamin Valette guitares

Invitation française

AD VITAM RECORDS

Maurice Ravel

Sonatine pour piano en fa dièse min M 40 :

2. Mouvement de menuet

Ravel : Oeuvres pour piano

Aurèle Marthan, piano

POLYMNIE

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°13 en Ut Maj K 415 version pour piano quatuor à cordes et contrebasse

Aurélie Marthan, piano

Etienne Durantel, contrebasse

Quatuor Hanson

Mozart project : Aurèle Marthan

ENPHASES

Johannes Brahms Sonate en fa min op 120 n°1 : Vivace

pour clarinette et piano

Raphael Severe, clarinette

Adam Laloum, piano

Johannes Brahms : Oeuvres avec clarinette

MIRARE

César Franck

Sonate pour violon et piano en La Maj M 8 : 1. Allegretto ben moderato

arrangement pour violoncelle et piano

Edgar Moreau, violoncelle

David Kadouch, piano

Moreau et Kadouch

ERATO

Fernando Sor

Variations sur un theme de Mozart op 9

Julian Bream, guitare

Julian Bream : la guitare en Espagne

RCA