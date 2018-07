Le programme classique de Frédérique Jourdaa : Poulenc, Chopin, Verdi, Offenbach

Programmation musicale

Jean Barrière

Sonate n°9 en Sol Maj : Allegro Prestissimo

Bobby Mac Ferrin, voix

Yo-Yo Ma, violoncelle

Album : Hush

SONY

Jean Barrière Sonate pour violoncelle clavecin orgue théorbe et violone n°6 en ut min

Bruno Cocset, violoncelle

Blandine Rannou, clavecin

Pascal Monteilhet, théorbe

Richard Myron, viole

Les basses réunies Bruno Cocset, direction

Album : Jean Barrière : Sonates pour le violoncelle avec la basse continue

ALPHA

Francis Poulenc

Promenades FP 24 : A bicyclette

Eric Le Sage, piano

Album : Eric Le Sage plays Poulenc

RCA

Raymond Gired

Tu tournes pas rond : Tour de France 1947

Anthologie / Les chansons de l'histoire 1945 - 1949

EPM RECORDS

Bourvil

A bicyclette

PATHE

Jorge Arriagada

Alceste à bicyclette : Vélo sous la pluie

Orchestre Colonne Laurent Petitgirard, direction

BOF / Alceste à bicyclette / Les femmes du 6e étage / Les deux fragonards

DISQUES CINEMUSIQUE

Tom Waits

Coup de coeur : Coup de coeur : Broken bicycles

BOF / Coup de coeur (One from the heart)

COLUMBIA

Frédéric Chopin

Valse n°6 en Ré bémol Maj op 64 n°1

Claudio Arrau, piano

Chopin par Claudio Arrau

PHILIPS

Frédéric Chopin

Valse n°1 en Mi bémol Maj op 18 "grande valse brillante"

Claudio Arrau, piano

Chopin par Claudio Arrau

PHILIPS

Florian Fricke / Vincenzo Bellini

Les puritains : A te o cara amor talora (ACTE I)

Enrico Caruso, ténor

Popol Vuh

BOF / Fitzcarraldo / Vol. 4

SPV

Giuseppe Verdi

Rigoletto : La Donna e mobile (Acte III) air du duc

Enrico Caruso, ténor

Orchestre symphonique de la radio autrichienne Gottfried Rabl, direction

Album : Caruso 2000

BMG

Jacques Offenbach

Geneviève de Brabant : Salut salut noble assemblée

Air de Drogan et Choeur

Cassandre Berthon, soprano

Orchestre philharmonique de Londres David Parry, direction

Album : Entre nous : Offenbach à l'honneur

OPERA RARA

Jacques Offenbach

Boule de neige : L'Hospodar nous invite (Acte III) Choeur

Orchestre philharmonique de Londres David Parry, direction

Album : Entre nous : Offenbach à l'honneur

OPERA RARA

Jacques Offenbach

Les contes d'Hoffmann : Belle nuit ô nuit d'amour (Acte IV)

Duo Nicklausse et Giulietta - arrangement pour violon violoncelle piano et cordes

Double Sens Camille Thomas, violoncelle

Nemanja Radulovic, violon

Album : Camille Thomas interprète Saint Saens et Offenbach

DGG

Aram Khatchaturian

Gayaneh : Danse du sabre (Acte III Sc 7)

arrangement pour violon piano cimbalom percussion et ensemble instrumental

Double Sens Nemanja Radulovic, violon

Laure Favre-Kahn, piano

Ludovit Kovac, cymbalum

Nicolas Montazaud, percussions

Album : Carnets de voyage

DGG

Aram Khatchaturian Spartacus : Adagio de spartacus et phrygie

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo Lawrence Foster, direction

Album : Adagio - valse triste

ERATO

Georges Auric

Trio en Ré Maj pour hautbois clarinette et basson

Trio d'anches de Paris

Fernand Oubradous, basson

Myrtil Morel, hautbois

Pierre Lefebvre, clarinette

Album : Trio pour hautbois clarinette et basson

L'OISEAU-LYRE

Simon Leduc

Symphonie n°1 en Ré Maj

Association des concerts de chambre de Paris Fernad Oubradous, direction

Méhul Fischer Le Duc : Oeuvres symphoniques

PATHE

Johann Nepomuk Hummel

Potpourri pour alto et orchestre op 94

Gérard Caussé, alto et direction

Solistes de Mascou-Montpellier

Album : Gérard Caussé : Viola legend / vol. 5

ERATO

Jean Sébastien Bach

Partita pour violon n°3 en Mi Maj BWV 1006 : Preludio

Nathan Milstein, violon

Album : Jean Sébastien Bach : Sonates et partitas BWV 1001 à 1006

DGG

Igor Stravinsky

Chanson russe - pour violon et piano

Nathan Milstein, violon

Leon Pommers, piano

Album : Milstein miniatures

CAPITOL