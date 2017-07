Le programme classique de Frédérique Jourdaa : Chostakovitch, Prokofiev, Bach...

♫ Programmation musicale ♫

Dmitri Chostakovitch

Suite de jazz n°2 : Valse n°2

Orchestre philharmonique de Radio France

Paavo Järvi, direction

(VIRGIN 5456092)

Alexandre Borodine

Dans les steppes de l'Asie centrale - pour orchestre

Anima Eterna

Jos van Immerseel, direction

(ZIG ZAG TERRITOIRES - ZZT050502)

Igor Stravinsky

L'Oiseau de feu - Berceuse

Gilles Apap, violon

The Transylvanian Mountain Boys

(SONY - SK 62838)

Sergueï Prokofiev

Symphonie n°1 en Ré Maj op 25 :

1. Allegro

2. Larghetto

3. Gavotte

4. Finale

Orchestre Du Théâtre National De L'Opéra De Paris

Philippe Jordan, direction

(ERATO - 0190295877910)

Sergueï Prokofiev

Roméo et Juliette Suite n°3 op 101 : Aubade - réduction pour harpe

Roméo et Juliette Suite n°2 op 64ter : Montaigu et Capulets - réduction pour harpe

Xavier de Maistre, harpe

(SONY CLASSICAL 88875049042)

Sergueï Prokofiev

Lieutenant Kijé, suite Op. 60 - Romance

Gilles Apap, violon

The Transylvanian Mountain Boys

(SONY - SK 62838)

Sting

Russians

Sting, interprète

(A M RECORDS 393750-2)

John Dowland

Can she excuse my wrongs

Sting, voix et archiluth

Edin Karamazov, luth

(DGG 06025 170 3139)

Sting

Fantasy

Sting, voix et archiluth

Edin Karamazov, luth

(DGG 06025 170 3139)

Johann Sebastian Bach

Suite n°1 en Sol Maj BWV 1007 : Prélude

Francis Varis

(SOCADISC 842576)

Johann Sebastian Bach

Cantate BWV 208 : Was mir behagt ist nur die muntre Jagd : Schafe können sicher weiden Air de Pales

Eva Kirchner, soprano

Bach-Collegium Stuttgart

Helmuth Rilling, direction

(HANSSLER CLASSIC 92.065)

Antonio Vivaldi

Zeffiretti che sussurrate - air pour mezzo-soprano et orchestre

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

(DECCA 466569-2)

Antonio Vivaldi

Concerto en sol min op 8 n°2 P 336 RV 315 "L'été" :

Allegro

Adagio

Presto

Nemanja Radulović, violon

Double Sens

(Universal 4764696)

Gioachino Rossini

La Cenerentola : Nacqui all'affanno (Acte II Sc 3) Air de Cenerentola

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Les Forces Majeures

Raphaël Merlin, direction

(APARTE - AP121)

Mario Castelnuovo-Tedesco / Gioachino Rossini

Figaro - pour violoncelle et piano d'après l'air de Figaro "Largo al factotum" du Barbier de Séville

János Starker, violoncelle

Shigeo Neriki, piano

(DENON C37-7812)

Niccolò Paganini

Variations sur une corde sur un thème de Moise de Rossini - transcription pour violoncelle et piano

János Starker, violoncelle

Shigeo Neriki, piano

(DENON C37-7812)

Jacques Offenbach

Concerto militaire en Sol Maj pour violoncelle et orchestre : Allegretto

Jérôme Pernoo, violoncelle

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

(ARCHIV PRODUKTION 00289 477 6403)

Marc-Olivier Dupin

Fantaisie sur des airs de la traviata de Verdi - pour violon et orchestre :

1. Introduction et brindisi

2. Andantino

3. Andantino

4. Allegro brillante

Patrice Fontanarosa, violon

Orchestre National de Lyon

Emmanuel Krivine, direction

(EMI 5550602)

Marc-Olivier Dupin

Muséum

Pont Aven

Le Baiser

Les Salons

(CEZAME CEZ 4026)

Maurice Ravel

Boléro

Orchestre Du Théâtre National De L'Opéra De Paris

Philippe Jordan, direction

(NAIVE RECORDS V 5332)

Thierry Escaich

Tango virtuoso - pour quatuor de saxophone

Quatuor Ellipsos

(GENUIN -GEN 14543)