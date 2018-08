Le programme classique de Frédérique Jourdaa

Programmation musicale

Jean Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme LWV 43 : La marche pour la cérémonie des turcs

Vincent Warnier, orgue

Orchestres Les Siècles François Xavier Roth, direction

Autour du concerto pour orgue de Francis Poulenc

INTRADA CLASSIC

Rolf Liebermann

Les Echanges - pour orchestre / version arrangée de 1971 pour 7 instruments à percussion

Orchestre Philharmonique de Brême Gunter Neuhold, direction

Rolf Liebermann : Oeuvres pour orchestre (3’07)

NAXOS



Charles Gounod

Faust : Salut demeure chaste et pure (Acte III) Air de Faust - précédé de "Quel trouble inconnu me pénètre"

Jonas Kaufman, ténor

Philharmonie de chambre de Prague Marco Armiliato, direction

Jonas Kaufmann interprète Verdi Puccini et autres compositeurs

DECCA

Charles Gounod

Faust : Il était un roi de Thulé (Acte III) Air de Marguerite / Ah je ris de me voir si belle en ce miroir (Acte III) Air de Marguerite

Maria Callas, soprano

Orchestre National de la Radiodiffusion Française Georges Prêtre, direction

Callas à Paris II / CD 31

WARNER CLASSICS

Charles Gounod Faust : Gloire immortelle de nos aïeux (Acte IV) Choeur

Choeur du Théâtre National de l'Opéra de Paris Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris René Duclos, chef de choeur

André Cluytens, direction

Faust (Intégrale)

EMI

Kurt Weill

Marie Galante : Le grand lustucru

Cathy Berberian, mezzo-soprano

Ensemble Juilliard Luciano Berio, direction

Berio / Folk songs : Récital I

RCA

Wolfgang Amadeus Mozart Les mystères d Isis : Je vais vous enchaîner (Acte II)

Le Gardien Bochoris Pamina et choeur des Esclaves

Tassis Christoyannis, baryton

Chantal Santon-Jeffery, soprano

Le Concert Spirituel Choeur de la Radio Flamande Diego Fasolis, direction

GLOSSA

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : Madamina il catalogo è questo (Acte I Sc 2) Air de Leporello

José Van Dam, baryton

Choeur et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris Lorin Maazel, direction

Don Giovanni (Intégrale)

CBS

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K 527 : Là ci darem la mano (Acte I Sc 3)

Duo Don Giovanni Zerlina

Ruggero Raimondi, basse

Teresa Berganza, mezzo-soprano

Choeur et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris Lorin Maazel, direction

Don Giovanni (intégrale)

CBS

Wolfgang Amadeus Mozart

9 Variations en Ut Maj sur l’ariette Lison dormait de Nicolas Dezede, K264

Jeanne-Marie Darré, piano

Mozart à Paris

EMI

Christoph Willibald von Gluck

Pâris et Hélène : O del mio dolce ardor (Acte I) Air de Pâris

Dimitri Hvorostovski, baryton

Académie Saint-Martin-in-the-fields Sir Neville Mariner, direction

Arie antiche

PHILIPS

Aram Khatchaturian

Mascarade : Nocturne

Nemanja Radulovic, violon

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin Michail Jurowski, direction

Carnets de voyage

DGG

Anton Dvorak

Rusalka op 114 B 203 : Mesicku na nebi hlubokem (Acte I)

Air de Rusalka

Renée Fleming, soprano

Orchestre Symphonique de Londres Georg Solti, direction

Renée Fleming : Portrait

DECCA

Alexandre Borodine

Prince Igor Danses Polovtsiennes (Acte II,) Chœur

Orchestre Philharmonique de Monte Carlo Choeur de l'Opéra de Monte Carlo Yakov Kreizberg, direction

OPMC

Richard Strauss

Capriccio : scène finale : Mondscheinmusik (musique du clair de lune)

Renée Fleming, soprano

Orchestre Philharmonique de Vienne Christop Eschenbach, direction

Strauss Heroines

DECCA

Leos Janacek

De la maison des morts suite d orchestre : Les vacances arrivent

Orchestre Symphonique de la Nouvelle Zelande Peter Breiner, direction

Leos Janacek : Suites d orchestre d après des opéras - volume 3

NAXOS

Modeste Moussorgski

Boris Godounov, Mondschein schimmert (Acte IV Sc 1) L'Innocent et choeur

Hans Hotter, baryton

Orchestre Symphonique et Choeur de la Radio Bavaroise Eugen Jochum, direction

MYTO RECORDS

Rita Strohl

Titus et Bérénice : 3. Lento : Tristamente

grande sonate dramatique pour violoncelle et piano

Edouard Moreau, violoncelle

David Kadouch, piano

Moreau et Kadouch

ERATO

Wolfgang Amadeus Mozart

La clémence de Titus : Parto ma tu ben mio (Acte I) Air de Sesto

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Academy of ancient music Christopher Hogwood, direction

OISEAU LYRE

Wolfgang Amadeus Mozart Song for Amadeus / d après le 2ème mouvement de la sonate pour piano n°2 en Fa Maj K 280

Bobby Mac Ferrin, voix

Chick Corea, piano

Bobby Mac Ferrin et Chick Corea : The Mozart sessions

SONY