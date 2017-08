Le programme classique de François-Xavier Szymczak : Stravinsky, Debussy, Couperin

Programmation musicale

Igor Stravinsky

L'oiseau de feu :

Danse de la suite de Kastchei enchantée par l'oiseau de feu

Danse infernale de tous les sujets de Kastchei

Berceuse de l'oiseau de feu

Eveil de Kastchei

Mort de Kastchei - Profondes ténèbres

Disparition du palais et des sortilèges de Kastchei - Animation des chevaliers pétrifiés - Allégresse générale

Orchestre symphonique de Londres

Antal Dorati, direction

Mercury 432012-2

Joseph Haydn

Symphonie en La Maj HOB I :

Presto

Andante o piu tosto allegretto

Menuetto - Trio

Allegro assai

Orchestre du siècle des lumières

Frans Bruggen, direction

Decca 4789616

Franz Liszt

Concerto n°2 en La Maj S 125

Robert Casadesus, piano

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

Sony 5033972

Claude Debussy

Deux arabesques :

Con moto andantino

Allegretto scherzando

Robert Casadesus, piano

Sony 5033992

Claude Debussy

Deux arabesques :

Arabesque n°2 en Sol Maj L 66 n°2 - arrangement pour harpe

Marie-Pierre Langlamet, harpe

Indesens NDE055

Igor Stravinsky

Petrouchka :

4ème tableau : Fête populaire de Semaine grasse - Danse des nounous - Le paysan et l'ours - Un marchand fêtard avec deux tziganes - Danse des cochers et des palefreniers - Les déguisés - La rixe : le Maure et Petrouchka - La mort de Petrouchka

Orchestre de Cleveland

Pierre Boulez, direction

DGG 4795173

Modeste Moussorgsky / Serge Rachmaninov

La foire de Sorotchinsky : Gopak (Acte III) - réduction pour piano

Serge Rachmaninov, piano

Pearl GEMM CD 9457

Serge Rachmaninov

L'île des morts op 29 - pour orchestre

Orchestre Symphonique de Chicago

Reiner Fritz, direction

BD Music BDC393

François Couperin

Divertissement n°5 - les plaisirs de l'île enchantée

air leger

faisons du temps un doux usage

l'amphibie (2 clavecins)

Skip Sempe, clavecin, direction

Olivier Fortin, clavecin

Capriccio Stravagante

Astree E 8820

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin :

Prélude

Fugue

Forlane

Rigaudon

Menuet

Toccata

Bertrand Chamayou, piano

Erato 082564602681

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé suite n°2 M 57b :

Lever du jour

Pantomime

Danse générale

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

André Cluytens, direction

Erato 0190295886691-16

Joseph Bodin de Boismortier

Daphnis et Chloé :

Petits oiseaux (Acte II) Daphnis

Hélas Daphnis (Acte II) Chloé

Rassemblons-nous (Acte II) Chloé

Musette(Acte II)

Que l'absence (Acte II) Chloé

Ah que loin de ce qu'on aime (Acte II) Daphnis

De l'amour (Acte II) Une Matelote

Tambourin (Acte II)

Vents orageux (Acte II) Choeur

Gaëlle Méchaly, Chloé, l'Amour

François-Nicolas Geslot, Daphnis, le Zéphyr

Marie-Louise Duthoi, la Matelote

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Glossa GCD 921605