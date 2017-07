Le programme classique de Benoît Duteurtre : Rossini, Roussel, Florentz...

♫ Programmation musicale ♫

Ambroise Thomas

Mignon : Ouverture

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

( RCA VICTOR - GD 60322)

Richard Wagner

Parsifal : Prélude

Orchestre de la Radio Bavaroise

Eugene Jochum, direction

(Deutsche Grammophon)

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle :

Kyrie eleison (Choeur)

Christe eleison (Choeur a cappella)

Kyrie eleison (Choeur)

John Birch, orgue

Choeur et Orchestre de l'Academy of Saint Martin In The Fields

Neville Marriner, direction

(PHILIPS 446097-2)

Frédéric Chopin

Variations sur « La ci darem la mano » de Don Giovanni (Mozart)

Emmanuel Ax, piano

Orchestra of the Age of Enlightenment

Charles MacKerras, direction

(Sony Classical - SK 60771)

Jean-Louis Florentz

L'enfant des îles op 16

Poème symphonique pour grand orchestre : Brises marines

Orcherstre National des Pays de la Loire

Hubert Soudan, direction

(FORLANE - 16832)

Igor Stravinsky

Ebony Concerto

Columbia Jazz Ensemble

Benny Goodman, clarinette

Igor Stravinsky, direction

(Sony Classical - SM2K 46 297)

Richard Strauss

Capriccio

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Orchestra of the Wiener Staatsoper

Karl Böhm, direction

(RCA 74321 69427 2)

Albert Roussel

Le festin de l'araignée op 17 : Suite n°2

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

(URANIA RECORDS - URN 22.107)

Maurice Ravel

Le finale de Daphnis et Chloé

Covent Garden Chor

London Symphony Orchestra

Pierre Monteux, direction

(DECCA 425 956-2)

Claude Debussy

Étude n°2 Livres I : Pour les tierces

Étude n°8 Livres II : Pour les agréments

Étude n°11 Livres II : Pour les arpèges composés

Michel Béroff, piano

(PATHE MARCONI - 2C 167 14 171)

Guillaume Connesson

The Shining One

Eric Le Sage, piano

Orchestre National Royal D'Ecosse

Stéphane Denève, direction

(CHANDOS - CHSA 5076)

Sergueï Prokofiev

Suite Scythe

L'Orchestre de la Radio diffusion Française

Charles MacKerras, direction

(EMI 7 626647 2)

Maurice Yvain

Finale de "Là-Haut"

Orchestre dirigé par Marcel Cariven

(Archive INA)

Josef Strauss

Patinage op 261

Orchestre de l'Opéra d’État de Vienne

Anton Paulik, direction

(FREMEAUX ET ASSOCIES - FA 5341/10)