Le programme classique de Benoît Duteurtre : Hahn, Schubert, Rossini...

♫ Programmation musicale ♫

Gioachino Rossini

Guillaume Tell : Pas de six

Royal Philharmonic Orchestra

Lamberto Gardelli, direction

(EMI 5 72239 2)

Gioachino Rossini

Le Comte Ory, extraits

John Aler, Gilles Cachemaille, Diana Montague, Gino Quilico, Sumi Jo, Raquel Pierotti, Maryse Castets, Francis Dudziak, Nicolas Rivenq

Orchestre et Choeur de l'Opéra de Lyon

John Eliot Gardiner, direction

(EMI 5 72239 2)

Franz Schubert

6 Polonaises, D824:

Première Polonaise en ré mineur, D824

Yaara Tal, piano

Andreas Groethuysen, piano

(Sony Classical - S2K 58 955)

Reynaldo Hahn

Concerto en Mi Majeur pour piano et orchestre :

Improvisation

Danse

Rêverie, toccate et finale

Magda Tagliaferro, piano

Orchestre dirigé par Reynaldo Hahn

(HISTORICAL PIANO COLLECTION - HPC088)

Gabriel Fauré

L'horizon chimérique op 118 - 4 mélodies pour ténor et piano :

La mer est infinie

Je me suis embarqué

Diane Séléné

Vaisseaux nous vous aurons aimés

Gerard Souzay, ténor

Jean-Michel Damase, piano

(PEARL - GEM 0063)

Darius Milhaud

Saudades do Brasil op 67b - arrangement pour orchestre :

- Ouverture

- Sorocaba

- Botofago

- Leme

- Copacabana

- Ipanema

- Gavea

- Corcovado

- Tijuca

- Sumare

- Paineras

- Larenjairas

- Paysan

Concert Arts Orchestra

Darius Milhaud, direction et arrangement

(CAPITOL - P 8 358)

Pérotin

Mors

Paul elliott, Alan Bennett, Paul Hillier

Theatre of Voices

Paul Hillier, direction

(Harmonia Mundi - HMU 907157)

Francis Poulenc

Litanies à la Vierge Noire FP 82 (pour chœur d'enfants à 3 voix et orgue)

Maurice Duruflé, orgue

Maîtrise d'enfants de la Radiodiffusion Française

Jacques Jouineau, direction

( EMI CLASSICS - 56684402)

Igor Stravinsky

Concerto pour deux pianos solo

Jean-François Heisser, piano

Georges Pludermacher, piano

(Harmonic Records - H/CD 8503)

Daniel-François Auber

Le Cheval de Bronze

Detroit Symphony Orchestra

Paul Paray, direction

(Mercury 434 309-2)

Steve Reich

Octet

Steve Reich et ses musiciens

(ECM 1168 - 827 287-2)

Gabriel Fauré

Sonate pour violon et piano en mi mineur, OP.108 :

- Allegro non troppo

- Andante

- Fianle (Allegro non troppo)

Arthur Grumiaux, violon

Paul Crossley, piano

(Philips 420 263-2)

Maurice Yvain

Finale de "Oh ! Papa !..."

Orchestre dirigé par Marcel Cariven

(Archive INA)

Louis Ganne

Marche Lorraine

Salonorchester Cölln

(Eurodisc - GD69296)