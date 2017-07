Le programme classique de Benoît Duteurtre : Schumann, Brahms, Ibert...

♫ Programmation musicale ♫

Gioachino Rossini

La gazza ladra : Ouverture

Orchestre symphonique de Chicago

Fritz Reiner, direction

(RCA 82876 65844 2)

Jean Françaix

Concerto :

Allegro

Andante

Scherzo

Finale : Allegro

Claude Paillard-Françaix, piano

Orchestre De Radio Luxembourg

Jean Françaix, direction

(BRILLIANT CLASSICS 95300/25)

Robert Schumann

Romance en la min op 94 n°1 - pour violoncelle et piano

Romance en La Maj op 94 n°2 - pour violoncelle et piano

Romance en la min op 94 n°3 - pour violoncelle et piano

Maurice Gendron, violoncelle

Jean Françaix, piano

( DECCA 4823851)

Johannes Brahms

Liebesliederwalzer

Nadia Boulanger, piano

Dinu Lipatti, piano

Marie-Blanche (Comtesse Jean) de Polignac, Irène Kedroff, Paul Derenne, Doda Conrad

(CASCAVELLE - VEL 3081)

Pierre Henry

Variations pour une porte et un soupir :

Balancement

Chant 1

Eveil

Pierre Henry, Interprète

(PHILIPS 456293-2)

Jacques Ibert

Divertissement :

Introduction

Nocturne

Cortège

Valse

Parade

Finale

Orchestre de Philadelphie

Eugene Ormandy, direction

(SONY CLASSICAL)

Henry Purcell

Come ye sons of Art

Felicity Lott, soprano

Charles Brett, contre-ténor

John Williams

Thomas Allen

Choeur et Orchestre Monteverdi

Ensemble De Cuivres Equale

John Eliot Gardiner, direction

(ERATO - ECD 88 071)

Arthur Honegger

Concertino pour piano et orchestre : Allegro molto moderato - larghetto - allegro

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestre Symphonique de Montréal

Charles Dutoit, direction

(DECCA 452448-2)

Igor Stravinsky

Renard

Eric Tappy, ténor

Pierre-André Blazer, ténor

Philippe Huttenlocher, baryton

Jules Bastin, baryton

Siegfried Schmidt, cymbalum

Charles Dutoit, direction

(ERATO - ECD 88198)