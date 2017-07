Le programme classique de Benoît Duteurtre

♫ Programmation musicale ♫

Franz Schubert

Marche militaire n°1 en Ré Maj op 51 n°1 D 733 n°1

Christian Ivaldi, piano

Noël Lee, piano

(ARION - ARN 268152)

Carl Maria von Weber

L'invitation à la dance (Le Spectre de la Rose)

Philharmonia Orchestra

Igor Markevich, direction

(Testament - SBT 1105)

Maurice Ravel

Shéréhazade L'indifférent - pour soprano et orchestre:

Asie L'indifférent

La flûte enchantée

L'indifférent

Suzanne Danco, soprano

Orchestre national de France

Charles Munch, direction

(INA - IMV059)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°15

Duke Ellington

Dimuendo and crescendo in blue

(Frémeaux et Associés - FA 204)

François Bayle

Jeita ou murmure des eaux / Murmure des eaux(MUSIDISC 248122)