Le programme classique de Benjamin François : Rameau, Charpentier, Adams, Copland

Programmation musicale

Anonyme

3 contredanses : La magnotte, La petite Jeanneton, Les 6 visages + 2 contredanses : La Caroline, Le sabotier, pour vièle à roue et ensemble instrumental Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch (vièle à roue et direction)

Alpha 2012

Jean-Philippe Rameau

Ouverture, Tambourins I et II, Chantons tous (Acte III, Scène 4, Une Phrygienne chœur des Grands et du Peuple, Chaconne (Acte V Scène 3) Pygmalion, Raphaël Pichon (direction)

Alpha 2012

Eustache Du Caurroy

5 Fantaisies sur « Une jeune fillette » pour 5 violes et basse continue

Mare Nostrum (Margaux Blanchard, François Joubert-Caillet, Anna Kaisa Meklin, Maria Elen Medina, Andrea de Carlo)

Ricercar 2016

Marc-Antoine Charpentier

Intermède pour « Le Mariage forcé ou la comtesse d’Escarbagnas » Les Arts Florissants (Dominique Visse, Michel Laplénie, Philippe Cantor), William Christie (direction)

Harmonia Mundi 1982

François Couperin

Les barricades mystérieuses + Le tic-toc-choc ou les maillotins Alexandre Tharaud (piano)

Harmonia Mundi 2007

Marc-Antoine Charpentier

Salve Regina des Jésuites H27 pour ténor et orgue

Thomas van Essen (taille), Benjamin Alard (orgue de l’église Saint-Ouen de Pont-Audemer) Hortus 2010

Girolamo Frescobaldi

Bergamesca, Fiori musicali (Venise, 1635) pour clavecin

(Emile Jobin inspiré d’instruments de Joannes Ruckers (1612) et Joannes Dulken (1747) Benjamin Alard (clavecin)

Harmonia Mundi 2018

Johann Sebastian Bach

Praeludium und Fuge BWV 551 en la mineur

Benjamin Alard à l’orgue Silbermann (1718) de Sainte-Aurélie de Strasbourg, (restauration manufacture Blumenroeder)

Harmonia Mundi 2018

Johannes Brahms

Trio pour violon, violoncelle et piano Leonidas Kavakos (violon), Yoyo Ma (violoncelle) et Emanuel Ax (piano)

SONY CLASSICAL 2017



Ludwig van Beethoven

Ouverture Egmont op.84, par Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Maris Jansons (direction)

Royal Concertgebouw Amsterdam 2015

Aaron Copland

Dance Symphony (Dance of the adoscent, Dance of the young girl, Dance of mockery) pour orchestre

Orchestre symphonique de Londres, Aaron Copland (direction)

SONY 1991

John Adams

Short ride in a fast machine, fanfare pour grand orchestre

Orchestre philharmonique de Berlin, Alan Gilbert (direction)

Berliner Philharmoniker 2017

Le blog de Bernadette Couturier

Cécile Berly et Jean-Jacques Charles : Peindre la musique

Réunion des Musées Nationaux, Le Grand Palais

11 h - 12 h Le portrait de la semaine

Grigory Sokolov