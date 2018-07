Le programme classique de Benjamin François : Cavalieri, Tallis, Bach, Mendelssohn

Programmation musicale

Emilio de Cavalieri

Ballo della Granduca

Skip Sempé (virginal) et Olivier Fortin (clavecin)

Interarts 2018

Emilio de Cavalieri

Oh che nuovo miracolo a 5 / a 3 La Pellegrina

Dorothée Leclair, Monika Mauch, Pascal Bertin, Stephan van Dyck, Jean-François Novelli, Antoni Fajardo, consort voices, Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra, Collegium Vocale Gent, Skip Sempé (direction)

John Dowland

Paduan (pour consort de violes)

Ensemble Fretwork

Satirino 2012

Thomas Tallis

Spem in allium (pour chœur mixte a cappella à 40 voix)

Ensemble Huelgas, Paul van Nevel (direction)

Harmonia Mundi 2011

Henry Purcell

Three Parts upon a Ground Z 731 pour cordes et basse continue

Florence Malgoire, (violons), Galina Zinchenko (alto), Jay Bernfeld (viola da gamba), Skip Sempé (clavecin et direction)

DHM 1992

Claudio Monteverdi

Magnificat II SV 282, Selva morale e spirituale Concerto Palatino, Cantus Cölln, Conrad Junghänel (direction)

Harmonia Mundi 2014

Johann Sebastian Bach

Sonate pour flûte traversière et clavecin obligé en La majeur BWV 1032

Marc Hantaï (flûte traversière), Pierre Hantaï (clavecin)

Mirare 2018

Johann Sebastian Bach

Cantate BWV 80 Eine feste Burg ist unser Gott

(arrangements de Wilhelm Friedemann Bach avec timbales et trompettes)

Johanna Winkel (soprano), Franziska Gottwald (alto), Sebastian Kohlhepp (ténor), Daniel Ochoa (basse), Chorus Musicus Köln, Christoph Spering (direction)

SONY 2015

Felix Mendelssohn

Symphonie Reformation

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Kurt Masur (direction)

Warner Classics 2016

Felix Mendelssohn

Chœur des Anges, Récitatif de l'ange, Air de la veuve, Chœur du peuple, Elias op. 70

Genia Kühmeier (La Veuve, Un ange), Chœur et Ensemble Balthasar Neumann, Thomas Hengelbrock (direction)

DHM 2016

Felix Mendelssohn

Sonate pour orgue en Si bémol majeur op. 65 n°4 (Allegro, Andante religioso, Allegretto, Allegro maestoso)

Benjamin Righetti (Enr. octobre 2015 à l'orgue Aloys Mooser 1834 de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, Suisse)

Claves Records 2016

