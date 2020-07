Le programme classique d' Emilie Munera : Orchestres en régions

Journée Marathon des orchestres Sur France Musique. Votre été classique vous emmène au quatre coins de la France, en Picardie, en Franche-Comté, en Normandie ou sur la côté d'Azur… De Platée de Rameau à Sound of Trees de Camille Pépin, nos orchestres traversent les siècles et les répertoires !

France Musique, associée à France Bleu, fête la reprise de l’activité des orchestres et des maisons d’opéra partout en France. Tout au long de ce 1er juillet, en partenariat avec l’Association Française des Orchestres (AFO) et le syndicat Les Forces Musicales, nous irons à la rencontre des formations musicales pour évoquer leur situation au sortir de la crise et les perspectives pour la rentrée.

Invités, témoignages, reportages, réalisés par les équipes de France Bleu, programmations musicales, diffusion de concerts récents et de concerts d'archives, enregistrés par France Musique, ponctueront l'antenne tout au long de la journée...

Au programme de cette émission d'"Eté classique" d'Emilie Munera de ce matin, vous pourrez entendre des enregistrements des formations suivantes :

L'Orchestre Symphonique de Bretagne

L'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

L'Orchestre de Picardie,

Les Musiciens du Louvre

L'Orchestre de Monte-Carlo

L'Orchestre Philharmonique de Marseille

L'Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d'Azur

Et l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Vous pourrez également entendre au cours de l'émission :

Un reportage réalisé par François Sauvestre, journaliste à France Bleu Picardie qui a capté l’orchestre de Picardie qui s'est réuni hier pour répéter sur la scène du grand théâtre de la Maison de la Culture d'Amiens avant un premier concert vendredi.

Un reportage réalisé par réalisé par Thomas Domol de France Bleu Gironde à l'occasion du premier concert de la reprise de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine, avec interview de son chef Paul Daniel, sujet tourné lors de la générale du concert donné à l'Auditorium de Bordeaux, gratuitement, à l'occasion de la Fête de la Musique, qui a marqué la réouverture des 2 salles de spectacle de l'Opéra National de Bordeaux.