Le programme classique d'Anne Montaron : Debussy, Szymanowski, Monteverdi, Christina Pluhar ...

Cap sur la Grèce et la Turquie, avec la voix d’Angélique Ionatos disparue en juillet 2021 et les musiques de Syzmanowski, Monteverdi, Jacquet de la Guerre, Schubert, Debussy, mais aussi Jean-Pierre Drouet et John Zorn ! Et côté turc, la musique d’Ahmed Adnan Saygun, un contemporain de Bartók.

Rose des vents, © Getty