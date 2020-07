Le programme classique d'Anne-Charlotte Rémond : Fauré / Victor Hugo, Ravel / Jules Renard..."Dans la nature"

"Et si nous passions une matinée tranquille, dans la nature ? Il y a de quoi s'occuper, à regarder, à écouter, la vie des arbres, des plantes, des fleurs, des insectes, des animaux… Nous sommes très dans le vent ce matin à France Musique… " Anne-Charlotte Rémond

♪Gabriel Fauré / Victor Hugo :Le papillon et la fleur. The King's Singers – Label RCA 74321 56393 2

♪Bohuslav Martinů (1890-1959) :Papillons et oiseaux de Paradis. I. Papillons dans les fleurs. Michal Mašek, piano – Label EMI 0269162

♪Benjamin Britten (1903-1976) :Ceremony of Carols Op.28. There is No Rose. Choeur du King's College de Cambridge, direction Stephen Cleobury – Label Decca 4840781

♪Jonathan Lane :There is No Rose. Gabrieli Consort, direction Paul McCreesh – Label Signum SIGCD536

♪Anonyme XVe siècle :There is No Rose. Cambridge Singers, direction John Rutter – Label Collegium Records COLCD 116

♪Jean-Philippe Rameau (1683-1764) :Les Fêtes d'Hébé. Prologue "Vole Zéphir, Hébé t'appelle". Gaëlle Méchaly, Amour, Sophie Daneman, Hébé, sopranos, Les Arts Florissants, direction William Christie – Label Erato 3984-21064-2

♪Albert Roussel (1869-1937) :Le Festin de l'araignée. 1ère partie. 2.Entrée des fourmis 3. Danse du papillon. Orchestre National de France, direction Georges Prêtre – Label Erato 0190295953522/14

♪Maurice Ravel (1875-1937) / Jules Renard (1864-1910) :Histoires Naturelles • Le Grillon. Jean-Christophe Benoit, baryton, Aldo Ciccolini, piano – Label EMI 685877 2

♪Albert Roussel (1869-1937) :Le Festin de l'araignée. 2e partie. 8. Éclosion de l'Éphémère. 9. Danse de l'Éphémère. Orchestre National de France, direction Georges Prêtre – Label Erato 0190295953522/14

♪Maurice Ravel (1875-1937) / Jules Renard (1864-1910) :Histoires Naturelles • Le Paon • Le Cygne • La Pintade. Jean-Christophe Benoit, baryton, Aldo Ciccolini, piano – Label EMI 685877 2

♪Traditionnel / Pérou central :Aa sumak (Hymne au soleil) pour soprano et harpe. Ninon Vallin, soprano, Pierre Jamet, harpe – Label Pathé PATH2 PG 38

♪Nikolaï Rimsky-Korsakov (1844-1908) / Fritz Kreisler (1875-1962) :Le Coq d'Or. Hymne au soleil. Jascha Heifetz, violon, Emanuel Bay, piano – Label Jade 6998922

♪Charles Trénet (1913-2001) :Le soleil et la lune. Charles Trénet – Label EPM Musique VC102-10

♪Heitor Villa-Lobos (1887-1959) :Floresta do Amazonas (Forêt d'Amazonie). Canção do Amor (Chanson d'amour) Renée Fleming, soprano, Orchestre de la radio de Moscou, direction André Heller – Label Consonance 81-0012

♪Heitor Villa-Lobos (1887-1959) :Floresta do Amazonas (Forêt d'Amazonie). Melodia sentimental (Mélodie sentimentale) Ensemble Ô-Celli – Label Cyprès CYP1680

♪Déodat de Séverac (1872-1921) :Le Chant de la Terre (1900) II. Les semailles. IV. Les moissons. Épilogue (Le Jour des Noces) Aldo Ciccolini, piano – Label EMI 5723722

♪Duke Ellington (1899–1974) :Noces de chêne / Le Sucrier velours. (paroles françaises C. Rigazio) Les Voice Messengers – Label Black and Blue BB 652

♪Robert Schumann (1810-1856) :Lied Myrthen. op. 25, n° 3. Der Nussbaum. Diana Damrau, soprano, Helmut Deutsch, piano – Label Orfeo C 749 071 A

♪Franz Schubert (1797-1828) / Rolf Lukowsky (arrgts) :Le Voyage d'hiver D 911. Der Lindenbaum. Ensemble Calmus – Label CARUS 83.00

♪Maurice Ravel (1875-1937) :L'Enfant et les sortilèges (2e partie) Françoise Ogéas, l'Enfant, Sylvaine Gilma, le Rossignol, Heinz Rehfuss, un Arbre, Jane Berbié, l'Ecureuil, Michel Sénéchal, la Rainette, Jeanine Collard, la Libellule, Chœur et Orchestre national de RTF, direction Lorin Maazel – Label DGG 423718-2

♪Claude Engel (1948-) :Improvisation sur Colchique dans les prés. Claude Engel, guitare espagnole (1976) – Label CBS 81 261

♪George Frideric Handel (1685-1759) :Water Music. Suite n°2 HWV 349 en ré majeur et n°3 HWV 350 en sol majeur (extraits) Akademie für alte Musik Berlin – Label Harmonia Mundi HMC 902216

