La Rose des Vents est notre boussole cette semaine dans les matins d'Eté classique

Aujourd'hui, cap vers l'est ! Une promenade musicale dans les pays d'Europe de l'est avec Schubert, Biber, Hans Krasa, Zelenka, Bartok, Ligeti et Enesco. Point de départ du voyage : "EST", la première pièce de la Rose des Vents de Mauricio Kagel

Première carte générale de l'Empire russe, 1745. , © Getty / Fine Art Images/Heritage Image