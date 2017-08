Le programme classique de François-Xavier Szymczak : Kodaly, Gounod, Giordano

Programmation musicale

Umberto Giordano

Andrea Chénier :

Cittadino, men duol, ma e tardi assai

Come un bel di di maggio

Benjamino Gigli, Andrea Chénier, ténor

Gino Bechi, Carlo Gérard, baryton

Maria Caniglia, Maddalena, soprano

Giulietta Simionato, La contessa, mezzo-soprano

Italo Tajo, Roucher, basse

Orchestre du théâtre de la Sacla de Milan

Choeur du théâtre de la Scala de Milan

Oliviero de Fabritiis, direction

EMI 7699962

Zoltan Kodaly

Hary Janos op. 35a :

La bataille de la défaite de Napoléon

Intermezzo

Entrée de l'Empereur et de sa cour

Philharmonia Hungarica

Antal Dorati, direction

Decca 4757615

Zoltan Kodaly

Pas de deux de Kallo - version pour choeur mixte et orchestre :

Felülrol fuj az oszi szel

Jo bort arul Sirjaine

KIncsem komam asszony

Orchestre d'Etat hongrois

Choeur de la Radio télévision hongroise

Zoltan Vasarhelyi, direction

Hugaroton HCD 12839/40

Joseph Haydn

Concerto en Ré Maj HOB XVIII :

Vivace

Un poco adagio

Rondo all'ungarese

Martha Argerich, piano et direction

Sinfonietta de Londres

EMI 7635752

Frédéric Chopin

Scherzo n°2 en si bémol min op 31

Martha Argerich, piano

DGG 4775870

Charles Gounod

Faust : Ballet (Acte V) :

Les Nubiennes

Adagio

Danse antique

Variations de Cléopâtre

Les Troyennes

Variations du miroir

Danse de Phryné

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fileds

Neville Marriner, direction

Philips 462125-2

Charles Valentin Alkan

Grande sonate op 33 "les quatre ages" pour piano : 30 ans. Quasi Faust. Assez vite

Marc-André Hamelin, piano

Hyperion HYPE CDA 66794

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°4 en Sol Maj BWV 1049 :

Allegro

Andante

Presto

Musica Antiqua de Cologne

Reinhard Goebel, direction

Archiv Produktion AP 423116-2

Franz Liszt

Fantaisie et fugue sur le theme Bach S 529 pour piano

Georges Cziffra, piano

Philips 434547-2

Umberto Giordano

Fedora :

La donna russa è femmina due volte / Il parigino è come il vino (Acte II) De Siriex Borov Rouvel et Olga

Ma dunque è amore / Amor ti vieta (Acte II) Fedora Loris Borov et Olga

Se innocente sei davvero (Acte II) Fedora et Loris 04'13''

Portentoso Strepitoso (Acte II) Olga Rouvel De Siriex et Fedora

Interlude orchestral (Acte II) (instrumental)

Angela Gheorghiu, Fedora Romanov soprano

Placido Domingo, Loris Ipanov, ténor

Nino Machaidze, Olga Sukarev, soprano

Fabricio Maria Capitanucci, De Siriex, baryton

Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie

Choeur du Théâtre de la Monnaie

Alberto Veronesi, direction

Deutsche Grammophon 477 8367

Ernest Chausson

Quatuor à cordes en ut min op 35 :

Grave

Quatuor Via Nova

Apx 2564 61368-2

Ersnest Chausson

Chanson perpétuelle op 37 - version pour soprano piano et quatuor à cordes

Quatuor Manfred

Zig Zag Territoires ZZT100402

Claude Debussy

2 arabesques L 66 :

Arabesque n°2 en Sol Maj L 66 n°2 - arrangement pour harpe

Marie-Claire Langlamet, harpe

Indesens NDE055