Le programme classique de Clara Colucci : De Falla, De Lucia, Vivaldi, Chopin

Programmation musicale

Manuel De Falla (texte de Maria Lejarraga)

Oracion de las Madres

Montserrat Caballé, soprano

Gioacchino Rossini

Guillaume Tell : Ouverture

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

CBS

Georg Friedrich Haendel

Water Music : Suite n°2 en Ré Maj HWV 349 : Alla hornpipe

Akademie Fur Alte Musik de Berlin

Harmonia Mundi

Antonio Vivaldi

Gloria en Ré Maj RV 589 : Laudamus te

Les Cris de Paris

Geoffroy Jourdain

Ambronay

Jean-Baptiste Krumpholtz

Concerto en Si bémol Maj n°5 op 7 pour harpe et orchestre

Les Arts Florissants

Xavier De Mastre, harpe

William Christie, direction

Hamonia Mundi

Paco De Lucia

Entre dos aguas

Paco De Lucia, guitare

Telarc

Jean-Philippe Rameau

Concert VI pour ensemble instrumental : L'egyptienne

Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

Decca

Francis Poulenc

Concert champêtre en Ré Maj fp 49 : 2. Andante : Mouvement de Sicilienne - pour clavecin et orchestre

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Orchestre National de Lille

Jean-Claude Casadesus, direction

Naxos

Samuel Barber

Adagio op 11 pour orchestre à cordes

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

Sony

Joseph Guy Ropatz

Messe brève en l'honneur de Sainte Anne : Kyrie

Ensemble vocal de Lausanne

Marcelo Giannini, orgue

Michel Corboz, direction

Mirare

Claude Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune

Philippe Bernold, flûte

Harmonia Mundi

Frédéric Chopin

Valse en do dièse mineur op 64 n°2

Khatia Buniatishvili, piano

Sony

Frédéric Chopin

Valse n°2 en la bémol majeur op 34 n°1 “valse brillante”

Alice Sara Ott, piano

DGG

Charles Gounod

Je veux vivre dans ce rêve (Acte I) Air de Juliette

Renée Fleming, sooprano

Orchestre Philharmonique de Londres

Charles Mackerras

Decca

Serge Rachmaninov

5 morceaux de fantaisie

Alexandre Tharaud, piano

Erato

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7 en La Maj op 92 : Allegretto

London Symphony Orchestra

Terry Davies, direction

Decca

Franz Schubert

Quintet “La Truite” en la op.114, mouvement 11. Allegro giusto

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, alto

Hamonia Mundi

Antonio Salieri

Concerto en Si bémol Maj : Tempo di minuetto

Aldo Ciccolini, piano

I Solisti veneti

Claudio Scimone, direction

Sound

Johannes Brahms

Ungarischer Tanz n.5

Comedian Harmonists

BD Music

Georges Bizet

L’Arlésienne Farandole

Viva l’Orchestra

Jesko Sirvend direction

Enregistrement Radio France

Edward Elgar

Sérénade pour cordes en mi mineur op.20

Academy of saint martin in the fields, Neville Marriner

Decca

Piotr Illitch Tchaikovsky

Le lac des cygnes op.20 : Finale

London Symphony Orchestra

André Prévin, direction

Warner

Léo Delibes

Lakmé : duo des fleurs

Pretty Yende, soprano

Kate Aldrich, mezzo-soprano

Orchestre Symphonique National de la Rai

Marco Armiliato, direction

Sony

Vincent Youmans/Dmitri Chostakovitch

Tahiti Trot

Royal Concertgebow d’Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca

Andrew Lloyd Weber

Jesus Christ Superstar (Act II) : Superstar

Réalisation : Davy Travailleur