Le programme classique de Gaëlle Le Gallic : Mozart, Bach, Evans...

♫ Programmation musicale ♫

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour violon et orchestre en ré majeur K 271a : Allegro maestoso

David Garrett, violon

Orchestre de Chambre Européen

Claudio Abbado, direction

[DG 447110-2]

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano et violon en si bémol majeur K454 :

- Andante

- Allegretto

David Garrett, violon

Itamar Golan, piano

Orchestre de Chambre Européen

Claudio Abbado, direction

[DG 447110-2]

Jean-Sébastien Bach

Cantate : Jauchzet Gott in allen Landen BWV51

Natalie Dessay, soprano

Le Concert d’Astrée

Emmanuelle Haïm, direction

[Virgin Classics 50999 235004 2 6]

Bill Evans

Song for Helen

Jean-Marc Thibaudet, piano

[Decca 455 512-2]

Erich Wolfgang Korngold

Concerto en ré majeur pour violon et orchestre

Vadim Gluzman, violon

Orchestre de la Résidence de la Haye

Neeme Järvi, direction

[Bis 1822]

Erich Wolfgang Korngold

Die tote Stadt : Glück, das mir verlieb

Julia Kleiter, soprano

Jonas Kaufmann, tenor

Orchestre Radio Symphonique de Berlin

Jochen Rieder, direction

[Sony 88883757412]

Richard Strauss

Métamorphoses

Orchestre Philharmonique de Vienne

Christoph von Dohnányi, direction

[Decca 470 954-2]

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte en sol majeur

Lucie Horsch, flûte

Amsterdam Vivaldi Players

[Decca 483 0896]

Henri Duparc

- L’invitation au voyage

- La vague et la cloche

- Sérénade

José van Dam, baryton

[Forlane 16692]

Sergei Rachmaninov

Trio élégiaque n°1 en sol mineur pour piano, violon et violoncelle

Trio Elégiaque : Caroline Sageman, piano – David Galoustov, violon et Maja Bagdanović, violoncelle

[Lyra Lyr 2290]

Franz Schubert

Sonate pour piano en si bémol majeur D960 : 1er mouvement : molto moderato

Adam Laloum, piano

[Mirare MIR29]

George Davis et Lee Diamond

Tell it like it is

Thomas Quasthoff, chant - Bruno Müller, guitare - Frank Chastenier, piano, Dieter Ilg, basse, Wolfgang Haffner, percussions - Christian Grabandt, trompette - Walter Gauchel, saxophone ténor et Martina Frank, choeurs

[DG 477 8614]