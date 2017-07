Le programme classique d'Emilie Munera : Le Flem, Villa-Lobos, Chopin ...

Georg Philipp Telemann

Concerto pour clavecin, flûte, cordes et basse continue en mi mineur TWV52 : Allegro

Heloïse Gaillard, flûte à bec

Ensemble Amarillis

[Evidence EVCD032]

Georg Philipp Telemann

Brockes-Passion : Abendmahl : Sinfonia d'ouverture et 1er chœur

RIAS Kammerchor

Akademie für alte Musik Berlin

René Jacobs, direction

[Harmonia Mundi HMU 902013.14]

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni K 527 : Madamina il catalogo è questo (Acte I, scène 5 - Air de Leporello

Lorenzo Regazzo, baryton-basse

Orchestre Baroque de Fribourg

René Jacobs, direction

[Harmonia Mundi HMC 801964.66]

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : ouverture

MusicaEterna

Teodor Currentzis, direction

[Sony 889853160327]

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : Là ci darem la mano (Acte I, scène 9 - Duo Don Giovanni et Zerlina)

Dimitris Tiliakos, baryton (Don Juan)

Christina Gansch, soprano (Zerlina)

MusicaEterna

Teodor Currentzis, direction

[SONY 889853160327]

Frederic Chopin

Variations sur _Là ci darem la mano e_xtrait du Don Giovanni opus 2 de Mozart

Introduction : largo - Poco più mosso

Thème : allegretto

Variation I : brillante

Variation II : veloce, ma accuratamente

Variation III : sempre sostenuto

Variation IV : con bravura

Variation V : adagio

Coda : Alla polacca

Jan Lisiecki, piano

NDR Elbphilharmonie Orchester

Krzysztof Urbanski, direction

[DGG 4796824 ]

Frederic Chopin

Nocturne pour piano n°10 en la bémol majeur opus 32 n°2

David Fray, piano

[Parlophone 0190295896478 ]

Johannes Brahms

Lieder opus 91 n°1 : Gestillte Sehnsucht

Max Gilbert, alto

Phyllis Spur, piano

[Decca 433477-2 ]

Jean Sebastien Bach

Cantate BWV199 : Mein Herze schwimmt im Blut

Lorraine Hunt, mezzo-soprano

Los Angeles Chamber orchestra

Jeffrey Kahane, direction

[Yarlung records 96298]

Gustav Mahler

Symphonie n°2 en ut mineur opus 35, 4ème mouvement : Urlicht

Lorraine Hunt, mezzo-soprano

San Francisco Symphony

Michael Tilson Thomas, direction

[San Francisco Symphony 821936-0006-2 ]

John Adams

Short Ride in a fast machine

San Francisco Symphony

Michael Tilson Thomas, direction

[San Francisco Symphony SFS 0053]

Hector Villa-Lobos

Chôros n°10 :

- Animé

- Lent

- Animé

- Très peu animé

BBC Singers

New World Symphony

Michael Tilson Thomas, direction

[RCA 09026 68538 2]

Alexandre Levy

Tango Brasileiro

Nelson Freire, piano

[Decca 4783533]

Hector Villa-Lobos

Carnaval das çriancas :

- O ginete do pierrozinho

- O chicote do diabinho

- A manha da Perrete

- Os guizos do Dominozinho

- As peripecias do trapeirozinho

- As traquinices do Mascarado mignon

- A gaita de um precoce fantasiado

Nelson Freire, piano

[Decca 4783533 ]

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa majeur 1er mouvement : assez vif - très rythmé

Quatuor Ebène :

Pierre Colombet et Gabriel Le Magadure, violons

Mathieur Herzog, alto

Raphaël Merlin, violoncelle

[Virgin Classics 519045 2 ]

Paul Ladmirault

Roseis – pour voix de femmes et piano

Ensemble vocal Melisme

Colette Diard, piano

Gildas Pungier, direction

[Skardo DSK 2084 ]

Paul Le Flem

La magicienne de mer - 2 interludes - pour orchestre : 2. Ys engloutie renaît dans le rêve

Orchestre de Bretagne

Claude Schnitzler, direction

[Orchestre de Bretagne 9927952]

Paul le Flem

Quintette pour piano et cordes en mi mineur : modérément animé

Alain Jacquon, piano

Quatuor Louvigny :

Philippe Koch et Fabien Perdichizzi, violons

Ilan Schneider, alto

Aleksandr Khramouchin, violoncelle

[Timpani 1C1077]

Charles-Valentin Alkan

Prélude opus 31 n°8 : chanson de la folle au bord de la mer

Vincenzo maltempo, piano

[Piano Classics PCL0083]

Henri Dutilleux

Chanson du bord de la mer

François Le Roux, baryton

Olivier Godin, piano

[Passavant PAS116022 ]

Gabriel Fauré

Sonate pour violoncelle n°1 en ré mineur opus 109 : final - Allegro comodo

François Salque, violoncelle

[Alpha 600]

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violoncelle et piano n°4 en ut majeur opus 102 n°1 :

- Andante

- Adagio - Allegro Vivace

Eric Le Sage, piano

François Salque, violoncelle

[Sony Classical 889854068325]