Le programme classique de Judith Chaine : Haendel, Vivaldi, Britten, Janequin, Bach, Mozart, Grieg ...

Entamons la matinée avec l'Ouverture des "Nozze di Figaro" de Mozart, puis voyageons vers "La Nuit Américaine" de Georges Delerue et Truffaut ou auprès Grieg et Rimsky-Korsakov... Pour conclure, la Cantate BWV 106 de Bach et une Sonate pour violoncelle et basse continue de Vivaldi datant de 1740.

Le compositeur Georges Delerue , © Getty / Jacques PRAYER / Contributeur