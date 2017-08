Le programme classique de François-Xavier Szymczak : Dvorak, Bernstein, Roussel

Programmation musicale

Albert Roussel

Symphonie nº2 en Si bémol Maj op 23 :

II. Modere

Orchestre de Paris

Christophe Eschenbach, direction

Ondine ODE 1065-2

Nicolas Rimski-Korsakov

Sadko op 5 - poème symphonique

Orchestre Philharmonique de Bergen

Dimitri Kitaienko, direction

Chandos CHAN 9229

Marin Marais

Alcyone

Acte IV - scène 3 - sarabande - la prêtresse, choeur

Acte IV - scène 3 - air et symphonie - choeur, alcyone 'quels sons

Acte IV - scène 3 - symphonie du sommeil

Acte IV - scène 4 - le sommeil, choeur 'eloignez-vous'

Acte IV - scène 4 - tempête - choeur, morphée sous la forme de ceix'

Acte IV - scène 5 - alcyone 'où suis-je ?'

Jennifer Smith, Alcyone, soprano

Gilles Ragon, Ceix, haute-contre

Véronique Gens, la prêtresse, soprano

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Musifrance 2292-45522-2

Georges Bizet

L'Arlésienne :

L'Arlésienne suite op 23 n°1 : Ouverture

Minuetto

Adagietto

Carillon

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski

Naïve V5130

Albert Roussel

Sonatine pour piano op 16 :

1er mouvement

2e mouvement

Désiré N'Koua, piano

Polymnie POL 150 442

Anton Dvorak

Sonatine en Sol Maj op 100 B 183 :

Allegro risoluto

Larghetto

Scherzo

Finale

Gil Shaham, violon

Orli Shaham, piano

Deutsche Grammopon 449820-2

Josef Myslivecek

Symphonie n°4 en Ré Maj EvaM 10:D14 :

Allegro assai

Andante

Prestissimo

Orchestre Baroque Orfeo

Michi Gaigg, direction

CPO 777 050-2

Antonio Vivaldi

Concerto en Ré Maj RV 93 P 209 : transcription pour mandoline cordes et basse continue

Allegro giusto

Largo

Allegro

Avi Avital, mandoline

Orchestre Baroque de Venise

DGG 4794017

Nino Rota

Il Casanova

O Venezia, Venaga, Venusia

Carlo Savina, direction

Cam 74321 10785 2

Gustave Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse min :

Adagietto

Orchestre Philharmonique de Vienne

Leonard Bernstein, direction

DGG 431037-2

Leonard Bernstein

Candide :

Ouverture pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Los ANgeles

Leonard Bernstein, direction

Deutsche Grammophon

Leonard Bernstein

Prélude fugue and riffs : pour clarinette et ensemble de jazz

Prelude for the brass

Fugue for the saxes

Riffs for everyone

Columbia Jazz Combo

Leornard Bernstein, direction

Sony Classical 88875026162-41

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en La Maj K 622 :

Allegro - pour clarinette

Benny Goodman, clarinette

Orchestre Symphonique de Boston

Charles Munch, direction

RCA RD 85275

Albert Roussel

Symphonie n°3 en sol min op 42 :

Allegro vivo

Adagio

Vivace

Allegro con spirito

Orchestre Symphonique de Détroit

Neeme Jarvi, direction

Chandos CHAN 8996