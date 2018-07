Le programme classique de Charlotte Landru-Chandès : Janáček, Borodine, Grieg, Brahms, Duparc...

Programmation

Edvard Grieg

Peer Gynt suite n°1 op 46 : Au matin - réduction pour piano à 4 mains

Vanessa Wagner, Thibault Lebrun, piano

1001NOTES

Edvard Grieg

Peer Gynt suite n°1 op 46 : Danse d'Anitra - pour orchestre

Orchestre symphonique de Göteborg

Direction, Neeme Jarvi

Deutsche Grammophon

Anton Dvorak

Symphonie n°7 en ré min op 70 : Scherzo : Vivace

Orchestre royal du Concertgebouw

Direction, Colin Davis

Philips

Leoš Janáček

La Petite renarde rusée : suite pour orchestre : 1. Andante

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Direction, Jiří Bělohlávek

Chandos

Leoš Janáček

Sur un sentier broussailleux JW VIII/17 Cahier I : Elles bavardaient en hirondelles ; Nos Soirées

Klára Würtz, piano

Piano Classics

Philippe Sarde

BOF du Film Tess de Roman Polanski

Orchestre placé sous la direction de Carlo Savina

EMARCY RECORDS

Alexandre Borodine

Dans les steppes de l'Asie centrale

Orchestre Symphonique de Saint-Louis

Direction, Leonard Slatkin

Telarc

Félicien David

Le désert : La danse des almées ; La liberté au désert (2ème partie)

Orchestre de la Radio Symphonique de Berlin

Direction, Guido Maria Guida

CAPRICCIO

Gabriel Yared

Bof du film The english patient d'Anthony Minghella

Academy of St Martin in the Fields

Direction, Harry Rabinowitz

Marta Sebestyen, voix

Fantasy

Piotr Illich Tchaïkovski

Symphonie n°5 : 2.Andante cantabile

Orchestre symphonique de Londres

Direction, Claudio Abbado

Deutsche Grammophon

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°1 en fa dièse min op 1 : 1.Vivace

Nikolaï Luganski, piano

Orchestre symphonique de Birmingham

Direction, Sakari Oramo

Warner

Dmitri Chostakovitch

Trio n°1 en ut min op 8 - pour violon violoncelle et piano

Trio Wanderer

Harmonia Mundi

Johannes Brahms

Trio n°1 en Si Maj op 8 : Scherzo

Trio Wanderer

Harmonia Mundi

Hans Rott

Symphonie n°1 en Mi Maj : Alla breve

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Direction, Constantin Trinks

Profil

Richard Wagner

Siegfried WWW 86c : Murmures de la forêt (Acte II)

Philharmonia Orchestra

Direction, Otto Klemperer

EMI