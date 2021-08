Le Programme Classique de Judith Chaine : Rossi, Schumann, Kodaly, Rodrigues, Brahms, Gershwin, Roussel ...

Une matinée célébrant entre autres les plus grandes musiques de ballets de Tchaikovski, mais aussi Liugi Rossi interprété par Les Cris de Paris, ainsi que la musique de chambre de Brahms et Schumann. Sans oublier la mélodie "Liza", issue des "Songbook" de Gershwin aux rythmes jazzy et entrainants...

Les Cris de Paris, © DR