Le programme classique de Clara Colucci : Debussy, Sibelius, Prokofiev

Programmation musicale

Vincenzo Bellini

I Capuleti e i Montecchi

Orchestre National d’Ile de France

Enrique Mazzola, direction

NOMADMUSIC

Claude Debussy

Syrinx pour flûte seule

Philippe Bernold, flûte

HARMONIA MUNDI

Maurice Ravel

Ma mère l’Oye M.60 : IV. Entretiens de la Belle et la Bête

Orchestre de la Philharmonie tchèque de Prague

Antonio Pedrotti, direction

SUPRAPHON

Franz Schubert

Sonate n°4 en La Maj op posth 162 D 574 : I. Allegro moderato

Alina Ibragimova, violon

Cedric Tiberghien, piano

HYPERION

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en fa majeur K138

Quatuor Ebène

VIRGIN

Gustav Holst

Les planètes, op.32 : II. Venus, la paix

Orchestre Philharmonique de Berlin

Simon Rattle, direction

EMI CLASSICS

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Invocation à Vénus (Acte II) Air d'Hélène

Orchestre de la Suisse Romande

Régine Crespin, soprano

Alain Lombard, direction

EMI CLASSICS

Josquin des Prez

Ave Maria

Collegium Vocale de Gent

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

Hector Berlioz

Harold en Italie, op.16: III. Sérénade d’un montagnard des Abruzzes

Orchestre révolutionnaire et romantique

Gérard Caussé, alto

John Eliot Gardiner, direction

PHILIPS

Dmitri Chostakovitch

Concerto pour piano, trompettes et cordes n°1

Orchestre National de la Radiodiffusion française

Dimitri Chostakovitch, piano

Ludovic Vaillant, trompette

ERATO

Johann Strauss fils

Pizzicato polka op.234

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

SONY

Jean Sibelius

Valse triste op.44

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields

Neville Marriner, direction

DECCA

Aram Khatchaturian

Mascarade: Valse

Orchestre Philharmonique de Radio France

Paavo Jarvi, direction

VIRGIN

Camille Saint-Saëns

Danse Macabre op.40

Orchestre symphonique de Montréal

Andrew Wan, violon

Kent Nagano, direction

DECCA

Claude Debussy

Préludes, livre 2: les fées sont d’exquises danseuses

Jean-Efflam Bavouzet, piano

CHANDOS

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette : Pas de deux du Prince et de la fée Dragée

Orchestre National de Russie

Mikhaïl Pletnev, direction

ONDINE

Serge Prokofiev

10 pièces op 97 d'après Cendrillon : Féerie d'été

Anastasia Voltchok, piano

WARNER

David Popper

Danse des elfes op.39

Pierre Fournier, violoncelle

Lamar Crowson, piano

DGG

Richard Strauss

Métamorphoses TrV 290 - Etude pour 23 instruments à cordes d'après Ovide

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Jan Latham-Koenig, direction

AVIE

Jacques Ibert

Escales : Rome - Palerme / Tunis - Nefta / Valence

Orchestre des Concerts Lamoureux

Yutaka Sado, direction

NAXOS

Gioacchino Rossini

Le barbier de Séville : Acte 1 n°5 “Una voce poco fa”, Air de Rosina

Pretty Yende, soprano

Orchestre Symphonique Nation de la Raï

Marco Armiliato, direction

SONY

Donald Fraser

Some day my prince will come (Un jour mon prince viendra) - pour orchestre

Orchestre de cahmbre anglais

Donald Fraser, direction

DELOS

Jules Massenet

Cendrillon : Marche des princesses - Suite pour orchestre d'après l'opéra

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields

Neville Garnier, direction

CAPRICCIO