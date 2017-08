Le programme classique de Sarah Léon : Bach, Purcell, Connesson...

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Matthieu BWV 244, aria « Erbarme dich »

Concentus Musicus de Vienne,

Bernarda Fink, contralto

Nikolaus Harnoncourt, direction

Teldec

♫ Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint Jean BWV 245, chœur « Ruht wohl ihr heiligen Gebeine » (2e partie)

Solistes baroques anglais,

Chœur Monteverdi,

John Eliot Gardiner, direction

SDG

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083, « Wasche mich doch rein von Sünden »

Ensemble Arte,

Marieke Morr, contralto

Gudrun Schrofel, direction

Rondeau

♫ Giovanni Battista Pergolèse

Stabat Mater, « Quis est homo »

Concerto vocale,

Sebastian Hennig, soprano enfant

René Jacobs, direction et contre-ténor

Harmonia Mundi

♫ Henry Purcell

« O solitude »

Alfred Deller, haute-contre,

William Christie, clavecin,

Wieland Kuijken, basse

Harmonia Mundi

♫ François Couperin

Leçons de ténèbres, première leçon

Alfred Deller, haute-contre

Wilfred Brown, ténor

Desmond Dupré, viole de gambe

Harry Gabb, orgue

Vanguard Classics

♫ Thierry Machuel

Leçons de ténèbres

François-René Duchable, piano

Régis Pasquier, violon

Bruno Pasquier, alto

AEON

♫ Thierry Machuel

Dark like me, « Afraid – Homesick Blues »

Le Jeune choeur de Paris,

Les Cris de Paris,

Laurence Equilbey et Geoffroy Jourdain, direction

Label Inconnu

♫ Louis Moreau Gottschalk

Souvenir de Porto-Rico

Simon Ghraichy, piano

Deutsche Grammophon

♫ Louis Moreau Gottschalk

Chanson du gitano

Robert DeGaetano, piano

Crystonyx

♫ Steve Reich

Proverb

Ensemble Steve Reich,

Andrea Fullington, soprano

Sonja Rasmussen, soprano

Allison Zelles, soprano

Paul Hillier, direction

Nonesuch

♫ Philip Glass

Concerto pour quatuor de saxophones et orchestre, 1er et 2e mouvements

Orchestre de chambre de Stuttgart,

Quatuor de saxophones Rascher

Dennis Russell-Davies, direction

Nonesuch

♫ Guillaume Connesson

Initial Dances, « F.K. dance »

Eric Le Sage, piano

RCA

♫ Guillaume Connesson

Sextuor pour clarinette, hautbois, flûte traversière, alto, contrebasse et piano

Eric Le Sage, piano

Paul Meyer, clarinette

François Meyer, hautbois

Mathieu Dufour, flûte

Dominique Lobet, alto

Dominique Desjardins, contrebasse

RCA

♫ Johannes Brahms

Sextuor à cordes n°1 en si bémol majeur op. 18, II. Andante

Academy of Saint-Martin-in-the-Fields

Diapason

♫ Franz Schubert

Sonate n°20 en la majeur D 959, II. Andantino

Leif Ove Andsnes, piano

EMI

♫ Edvard Grieg

Sonate en mi mineur op. 7

Leif Ove Andsnes, piano

Virgin

♫ Edvard Grieg

Peer Gynt, suite n°1 op. 46, « Dans l’antre du roi de la montagne »

Orchestre Philharmonique de New-York,

Leonard Bernstein, direction

Sony Classical

♫ Dmitri Chostakovitch

Trio n°2 en mi mineur op. 67, IV. Allegretto

Dmitri Chostakovitch, piano

David Oïstrakh, violon

Milos Sadlo, violoncelle

Monopole Codaex

♫ Frédéric Chopin

Trio avec piano en sol mineur op. 8, I. Allegro con fuoco

Lev Oborin, piano

David Oïstrakh, violon

Sviatoslav Knouchevitski, violoncelle

DGG

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem, version pour quatuor à cordes: Dies Irae; Lacrimosa

Quatuor Debussy

Universal Music

♫ Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte, « Soave sia il vento » (acte 1), trio Fiordiligi-Dorabella-Don Alfonso

Orchestre de chambre d’Europe,

Renée Flemming, Fiordiligi

Anne Sofie von Otter, Dorabella

Michele Petursi, Don Alfonso

Georg Solti, direction

DECCA