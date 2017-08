Le programme classique de Clara Colucci: Respighi, Bernstein, Tchaïkovski...

Programmation musicale

Gaetano Donizetti

Don Pasquale: ouverture

Orchestre National d’Ile de France

Enrique Mazzola, direction

NOMADMUSIC

Johann Strauss

Tritsch-tratsch polka, op.214

Yuja Wang, piano

DGG

Béla Bartok

Danses populaires roumaines :

I. Stick Dance

II. Sach Dance

III. In one spot

IV. Horn dance

V. Roumanian

VI. Fast dance

Orchestre symphonique de la Radio Autrichienne

Cornelius Meister, direction

CPO

Johannes Brahms

Danse hongroise n°1 en sol mineur

Andreas Ottensamer, clarinette

Leonidas Kavakos, violon

Christoph Koncz, violon

Antoine Tamestit, alto

Stephan Koncz, violoncelle

Odon Racz, contrebasse

DGG

Frédéric Chopin / Alexandre Glazounov (orchestration)

Les Sylphides: Valse en ut dièse min op 64 n°2 (Chopiniana)

Philharmonia Orchestra

Robert Irving, direction

EMI CLASSICS

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Casse-Noisette : Suite n°1 op 71a (réduction pour 2 piano)

Martha Argerich, piano

Mirabela Dina, piano

EMI CLASSICS

Serge Rachmaninov

14 Romances op.34 n°14 : Vocalise

Sabine Devieilhe, soprano

Alexandre Tharaud, piano

ERATO

Arvo Pärt

Spiegel im spiegel

Dietmar Schwalke, violoncelle

Alexander Malter, piano

ECM

Franz Liszt (d’après Paganini)

Grande étude de Paganini en sol dièse min S 141 n°3 : La Campanella

Tamas Vasary, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Franz Schubert

Lacrymosa son io, D.131b

Ensemble Pygmalion

Raphael Pichon, direction

HARMONIA MUNDI

Joseph Haydn

Quatuor n°6 en ré majeur op.50 “The Frog”

Quatuor Zaïde

NOMADMUSIC

Isaac Albeniz

Suite española n°1 op 47 T 61: I. Granada

Thibault Cauvin, guitare

SONY

Ottorino Respighi

Les pins de Rome

Orchestre de l’Académie Sainte Cécile

Daniele Gatti, direction

CONIFER

Piotr Ilyitch Tchaikovski

Souvenir de Florence en ré mineur op.70: I. Allegro con spirito

Camerata de Lausanne

WARNER CLASSICS

Erik Satie

Gymnopédie n°3: Lent et douloureux

Orchestre National de France

Georges Prêtre, direction

EMI CLASSICS

Robert Schumann

Sonate pour piano n°2 en sol mineur, op.22

Mitsuko Uchida, piano

DECCA

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée : Air de la Reine de la Nuit (acte 2)

Sabine Devieilhe, soprano

Pygmalion

Raphael Pichon, direction

ERATO

Ralph Vaughan Williams

Fantasia on Greensleeves

Academy of Saint Martin in the Fields

Neville Marriner, direction

DECCA

Leonard Bernstein

West Side Story : Mambo + Cha cha arrangement pour 2 pianos et percussions

Katia et Marielle Labèque, piano

DGG