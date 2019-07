Le programme classique d'Emilie Munera : Mozart, Vivaldi, Bizet ...

Programme

Mozart

Sonate pour deux pianos K375a Jörg Demus, Paul Badura-Skoda

Mozart

Finale concerto n°9 K271 “jeunehomme”

orchestre symphonique de Cannes dir. Wolfgang Dörner

Wolf-FerrariIl segreto de Susane : ouverture

Philharmonie d’Oviedo dir. Friedrich Haider

Wolf-FerrariTrio n°1 en Ré Maj op 5 : Allegro molto moderato - pour piano violon et violoncelle

Trio avec piano de Munich

Wolf-FerrariSuite vénitienne : barcarolle

Orchestre de la radio de Berlin dir. Ariane Matiakh

VivaldiIn furore iustissima irae RV 626 : In furore iustissimae irae (Air) - pour soprano cordes et basse continue

Julia Lezhneva, Il Giardino Armonico dir. Giovanni Antonini

SchützMagnificat swv 468 - pour 5 choeurs et basse continue

Academie Schütz

GriegPeer Gynt : 1er mvt

orchestre philharmonique de Bergen dir. Edward Gardner

Christian SindingMurmures de Printemps

John Ogdon

Christian SindingConcerto n°3 en la min op 119 : Allegro non troppo - pour violon et orchestre

Andrej Bielow, Philharmonie de la radio NDR Hanovre dir. Frank Beerman

DeliusOn hearing the first cuckoo in spring RT VI/19 n°1 - pour orchestre

Sinfonietta de Bournemouth dir. Norman del Mar