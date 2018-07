Le programme classique de Charlotte Landru-Chandès : Sibelius, Schumann, Haydn, Chopin...

Programme

Jean Sibelius

Humoresques : Pièces op 81 : Aubade

Nicolas Dautricourt, violon

Juho Pohjonen, piano

La Dolce Volta

Robert Schumann

Fantäsiestücke op.88 : . Romanze, Humoreske, Duett et Finale

Martha Argerich, piano

Renaud Capuçon, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

EMI

Clara Schumann

Lieder op 13 : Die stille lotosblume

Barbara Bonney, soprano

Vladimir Ashkenazy, piano

Decca

Joseph Haydn

Symphonie en Ré Maj HOB I n°6 Le matin : I Adagio - Allegro

Académie de Saint-Martin des Champs

Direction, Neville Marriner

EMI

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto en Ut Maj K 299 pour flute harpe et orchestre : Andantino

Marie-Pierre Langlamet, harpe

Emmanuel Pahud, flûte

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction, Claudio Abbado

EMI

Richard Wagner

Tristan et Isolde : Zweiter aufzug : Vorspiel

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction, Daniel Barenboim

Teldec

Franz Liszt

Isoldes Liebestod S 447

Vladimir Horowitz, piano

Sony

Fritz Kreisler

Aubade provençale dans le style de Couperin - arrangement pour violon et orchestre à cordes Sicilienne et rigaudon dans le style de Francoeur : Sicilienne - arrangement pour violon et orchestre à cordes

Béla Bánfalvi, violon

Ensemble les Cordes de Budapest

Direction, Botvay Károly

Capriccio

Frédéric Chopin

Ballade pour piano n°2 en Fa Maj op 38 Ballade pour piano n°3 en La bémol Maj op 47

Maurizio Pollini, piano

Deutsche Grammophon

Gioachino Rossini

Sonate pour 2 violons violoncelle et contrebasse à 4 n°2 en La Maj : 1. Allegro; 2.Andante Minna Pensola, Antti Tikkanen, violons

Tuomas Lehto, violoncelle

Niek de Groot, contrebasse

Bis

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : Sur la grève en feu (Acte I) Les pêcheurs de perles : Dès que le soleil (Acte III)

Orchestre et Choeur du Théâtre de la Fenice

Direction, Marcello Viotti

Dynamic

Johannes Brahms

Concerto pour piano n°2 en Si bémol Maj op 83 : Allegro non troppo

Orchestre symphonique de la WDR de Cologne

Direction, Christoph von Dohnányi

ICA

Charles-Valentin Alkan

Grande sonate pour piano op 33 (Les Quatre Âges de la vie) : 1. 20 ans

Yury Favorin, piano

Muso

Richard Strauss

Une vie de héros op 40 TrV 190 : Des Helden Gefährtin

Staatskapelle de Dresde

Direction, Karl Böhm

Deutsche Grammophon