Le programme classique de François-Xavier Szymczak : Meyerbeer, Liszt, Janequin

Programmation musicale

Giacomo Meyerbeer

Les Huguenots :

Danse bohémienne (Acte III)

Oui l'ordre de la reine (Acte IV) (Saint-Bris Valentine Nevers et choeur)

Gloire gloire au grand Dieu vengeur (Acte IV) Les 3 moines Saint-Bris et choeur

Martina Aroyo, Valentine

Gabriel Bacquier, Saint Bris, basse

Dominic Cossa, Nevers

Alan Opie, un moine, baryton

John Wakefield, un moine

Clifford Grant, un moine

New Philharmonia Orchestra

Ambrosian Opera Chorus

Richard Bonynge, direction

Decca 430549-2

Franz Liszt

Réminiscences des Huguenots 412 n°2

Leslie Howard, piano

Hyperion CDA 67101

Franz Listz

Mazeppa S 100

Orchestre Philharmonie de Vienne

Christoph Eschenbach, direction

Sony Classical 88843070972

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n°29 en La Maj K 305 :

Allegro di molto - pour piano et violon

Thème et variations - pour piano et violon

Chen Ray, violon

Christoph Eschenbach, piano

Sony Classical 88765447752

Maurice Ravel

Tzigane - pour violon et orchestre

Ray Chen, violon

Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Lionel Bringuier, direction

DGG 4795524

François Couperin

Laetentur coeli (Motet de saint Barthélémy)

Véronique Gens, soprano

Sandrine Piau, soprano

Christophe Rousset, orgue

Emmanuel Balssa, basse de viole

Decca 466776-2

Jean-Joseph Cassanea de Mondonville

Les fêtes de Paphos :

Laissons de mon amour (Acte I Scs 5 et 6) Vénus

Mars près de vous s'avance (Acte I Sc 7) Aglaé Vénus et Mars

Contre une injustice violence (Acte I Sc 7) Une voix Mars et Vénus - Tonnerre

O ciel en croirai-je mes yeux (Acte I Sc 8) Vénus Mars et Adonis

Véronique Gens, Vénus, soprano

Sandrine Piau, Aglae, soprano

Jean-Paul Fouchecourt, Adonis, ténor

Olivier Lallouette, Mars, baryton

Les Talents Lyriques

Christophe Rousset, direction

Oiseau Lyre 455084-2

Clément Janequin

La chasse :

1ere et 2eme partie

Ensemble Clément Janequin

Harmonia Mundi HMC 901271

César Franck

Le chasseur maudit M 44 - poème symphonique

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

Decca 433718-2

Manuel de Falla

Le tricorne :

Danse de la meunière pour piano

Aldo Ciccolini, piano

EMI 685843 2

Manuel de Falla

El sombrero de tres picos :

Danza de la molinera

Anne Gastinel, violoncelle

Pablo Marquez, guitare

Naïve V5182

Manuel de Falla

Le tricorne :

Scène et nocturne (2ème partie)

Danse du corregidor (2ème partie)

Danse finale (2ème partie)

Orchestre National de la RTF

Eduardo Toldra, direction

EMI 5 69235 2

Antonio Soler

Fandango en ré min

Rafael Puyana, clavecin

Philips PHPS 838 433

Nicolas Rimski-Korsakov

Capriccio espagnol op 34 pour orchestre :

Alborada

Variazioni

Alborada II

Scena e canto gitano

Fandango asturiano

Orchestre Symphonique de Londres

Antal Dorati, direction

Mercury 434308-2

Nicolas Rimski-Korsakov/Serge Rachmaninov

Le Tsar Saltan : Le vol du bourdon - réduction pour piano

Serge Rachmaninov, piano

RCA D 87766