Le programme classique de Julien Hanck : de Janáček à Bacewicz, quand la musique de chambre sonne grand

Nombreux les transcripteurs à s’être essayés à l’orchestration de quatuors, qu’ils soient de Janáček, Beethoven, ou encore Chostakovitch… Plus rares sont les compositeur/trices à avoir donné une portée symphonique à leur œuvre chambriste. Grazyna Bacewicz est l’une d’entre elle.

“Le goût est la faculté de juger et d’apprécier un objet ou un mode de représentation par une satisfaction ou un déplaisir, indépendamment de tout intérêt. On appelle beau l’objet d’une telle satisfaction ”

Kant, Critique de la faculté de juger

Une artiste se raconte en trois morceaux :

, © Arno Bani

les disques de chevet de la violoncelliste Héloïse Luzzati :

· A chantar m'er de so qu'ieu non volria (Je chanterai ce que je n'aurais pas voulu chanter de Beatriz de Dia, interprété par Montserrat Figueras, Jordi Savall et l’ensemble Hespèrion XX.

· Le Quintette pour piano et cordes n°1 de Grazyna Bacewicz, interprété par Krystian Zimerman, Kaja Danczowska, Agata Szymczewska, Ryszard Groblewski, Rafal Kwiatkowski.

· Le Trio de Germaine Tailleferre, interprété par le Trio Karénine .

L’été et la rentrée d’Héloïse Luzzati :

Vendredi 28 août au Festival Rosa Bonheur, Festival de musique en plein air dédié aux compositrices. Laurianne Corneille, piano / Alexandre Pascal, violon / Héloïse Luzzati, violoncelle.

« Clemence de Grandval, la grande oubliée »

· Vendredi 18 septembre au Festival Rosa Bonheur, Festival de musique en plein air dédié aux compositrices. Week-end de clôture autour de Louise Farrenc, avec Celia Oneto- Bensaid, Piano / Floriane Bonnani, violon / Héloïse Luzzati, violoncelle

Prochaines dates au festival Rosa Bonheur :

concerts tous les vendredis à 19h et dimanche à 18h jusqu’au 20 septembre.

Cette semaine :

Vendredi 14 août : Trio Karenine « Seul.e dans la forêt » Tailleferre/Schoenberg

Dimanche 16 août : Juliette hurel, flûte / Hélène Couvert, piano « Compositrices à l’aube du XXème siècle »

Les artistes à venir :

Stéphanie Marie Degand, Violaine Cochard, Quatuor Psophos, Lauriane Corneille, Alexandre Pascal, Héloïse Luzzati Cyrille Dubois, Tristan Raès, François-Frederic Guy, Guillaume Chilemme, Matthieu Handtschoewercker, David Gaillard, Thomas Duran, Quatuor Hermès, Xavier Phillips, Geneviève Laurenceau, Camille Belin, Natacha Colmez, Floriane Bonanni, Celia Oneto Bensaid ...

Envoyez-nous via l'onglet "contactez-nous" vos suggestions de programmation, illustrées d'une anecdote ou de quelques lignes sur les raisons de votre choix. Chaque jour en fin d'émission nous programmerons un à plusieurs de vos choix en vous citant à l'antenne !

Programmation musicale

Gustav Mahler

Symphonie n°9 en Ré Maj : Andante comodo Mariss Jansons, dir Orchestre Philharmonique D'Oslo LABEL : SIMAX CLASSICS PSC1270

Leos Janacek

Quatuor à cordes n°1 JW VII:8 (Sonate à Kreutzer) : 1. Adagio - Con moto - arrangement pour orchestre à cordes Richard Tognetti, dir. Orchestre de Chambre Australien LABEL : CHANDOS CHAN 10016 2002

Ludwig Van Beethoven

Quatuor a cordes n°14 en ut dièse min op 131 :

Allegro molto vivace - arrangement pour orchestre à cordes

Adagio

Allegro

André Prévin, dir Orchestre Philharmonique de Vienne LABEL : DEUTSCHE GRAMMOPHON 463579-2 2000

Francis Poulenc

3 novelettes I : Ut Maj

Pascal Rogé : Piano 3 novelettes

LABEL : DECCA 417438-2 1986

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 35 : Geist und Seele wird verwirret : Concerto -pour orchestre

Philippe Herreweghe, dir

Andreas Scholl : Haute-contre, Marcel

Ponseele : Hautbois, Markus Markl : Orgue, Collegium Vocale de Gand

LABEL : Harmonia Mundi HMC 901644

1999

Johannes BrahmsBegräbnisgesang op 13 - pour choeur mixte intruments à vent et timbales

Philippe Herreweghe

Orchestre Des Champs Elysees, Collegium Vocale de Gand

LABEL : Outhere LPH003

2011