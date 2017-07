Programme classique par Julien Hanck : Beethoven, Bruckner, Magnard ...

Quelques rendez-vous

►15h00 : L’ excès de vitesse : Schnittke par Yakov Kasman

►15h08 : Safari Classique : Giya Kancheli, Franz Schreker, Albéric Magnard

►16h00 : La minute cinéma : Ingmar Bergman et le joueur de vielle

►16h25 : Focus Beethoven : des Quatuors avec piano jusqu'à l'opus 131

Programmation musicale

Jacques Gallot

Suite en la mineur pour luth : Courante la cigogne

Interprète : Hopkinson Smith (luth)

Dietrich Buxtehude

Cantate BuxWV 75 : Membra Jesu nostri : Ad faciem : Salve caput cruentatum (Trio haute-contre ténor et basse et tutti) - pour solistes cordes et basse continue

Interprètes : Emma Kirkby (soprano), Elin Manahan-Thomas (soprano), Michael Chance (haute-contre), Charles Daniels (ténor), Peter Harvey (basse), Quatuor Purcell

Dietrich Buxtehude

Cantate BuxWV 75 : Membra Jesu nostri : Ad faciem : Amen (tutti) - pour solistes cordes et basse continue

Interprètes : Emma Kirkby (soprano), Elin Manahan-Thomas (soprano), Michael Chance (haute-contre), Charles Daniels (ténor), Peter Harvey (basse), Quatuor Purcell

Ludwig Van Beethoven

Sonate n°27 op. 90 en mi mineur : ii Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen

Interprètes : Alfred Brendel (piano)

Bela Bartok

Le château de Barbe-Bleue op 11 SZ 48 : la quatrième porte : le jardin

Interprètes : Ivan Fischer (direction), Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Ildiko Komlosi (mezzo-soprano), Kolos Kovats (basse)

Bela Bartok

Le château de Barbe-Bleue op 11 SZ 48 : la cinquième porte : l'immense et magnifique royaume de Barbe-Bleue

Interprètes : Ivan Fischer (direction), Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Ildiko Komlosi (mezzo-soprano), Kolos Kovats (basse)

Federico Mompou

Préludes (1927-1928)

Interprète : Federico Mompou (piano)

Georges Bizet

Symphonie en Ut Maj : Adagio (2) - avec parties de timbales révisées

Interprètes : Paavo Jarvi (direction), Orchestre de Paris

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°8 en ut mineur op. 65 : allegro non troppo

Interprètes : Neeme Jarvi, Orchestre National d’Ecosse

Dimitri Chostakovitch

Symphonie nº8 en ut min op 65 : largo

Interprètes : Neeme Jarvi, Orchestre National d’Ecosse

Serge Prokofiev

Ouverture sur les Thèmes Juifs

Interprètes : Yaskelchik (clarinette) Ekaterina Maretskaya (piano) Tatiana Levitskaya (violin)Ekaterina Arkhipova (violon) Aleksandra Eliseeva (alto) Alexey Okunev (violoncelle)

Alfred Schnittke

Concerto pour piano et cordes

Interprètes : Yakov Kasman (piano), l’Orchestre de Chambre de Kaliningrad

Ernest Chausson

Viviane, op. 5, poème symphonique pour orchestre

Interprètes : Yan Pascal Tortelier (direction), Orchestre Philharmonique de la BBC

Ludwig Van Beethoven

Quatuor nº1 en mi bemol maj woo 36 nº1 : allegro con spirito

Interprètes : Raphael Oleg (violon), Miguel Da Silva (alto), Marc Coppey (violoncelle), Philippe Cassard (piano)

Giya Kancheli

Diplipito, pour violoncelle, contre ténor petit ensemble et percussions

Interprètes : Dennis Russell Davies (direction), Thomas Demenga (violoncelle), Derek Lee Ragin (haute-contre), Orchestre de Chambre de Stuttgart

Franz Schreker

Der Wind - pour violon clarinette cor violoncelle et piano

Interprètes : Quatuor de Leipzig, Marco Thomas (clarinette), Clemens Roger (Cor), Olga Gollej (piano)

Albéric Magnard

Chant funèbre op. 9

Interprètes : Michel Plasson, Orchestre du Capitole de Toulouse

Franz Schubert / Franz Liszt

Le joueur de vielle - arrangement pour piano solo

Interprète : Leslie Howard (piano)

Ludwig Van Beethoven

Sonate pour violoncelle et piano n°5 en ré majeur op. 102,2 : Adagio con molto sentimento d’affetto

Interprètes : Xavier Phillips (violoncelle), François-Frédéric Guy (piano)

Johannes Brahms

Sonate n°3 en fa min op 5 : Scherzo

Interprète : François-Frédéric Guy (piano)

Ludwig Van Beethoven

Quatuor à cordes n°14 en ut dièse min op 131 : Adagio quasi un poco andante

Interprètes : Quatuor Belcea

Karol Szymanowski

9 préludes op 1 (intégrale) : Prélude en si min op 1 n°1

Interprète : Frederic Vaysse-Knitter (piano)

Johann Pachelbel

Musicalische Ergotzung : Suite n°4 en mi mineur P 373 pour deux violons et un continuum : Adagio, Aria I, Courante, Aria II, Ciacona

Interprètes : Florian Deuter (violin) Harmonie Universelle

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonia en mi min Wq 178 H 653 : Allegro assai - pour 2 flûtes traversières 2 hautbois 2 cors cordes et basse continue

Interprètes : Christian Zacharias (direction), Orchestre de chambre de Lausanne

Anton Bruckner

Symphonie n°5 en si bémol majeur WAB 105 – II. Adagio

Interprètes : Günter Wand (direction), Orchestre Symphonique Allemand de Berlin