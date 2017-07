Programme classique par Julien Hanck : Schubert, Mahler, Lili Boulanger...

Quelques rendez-vous

►15h00 : L’excès de vitesse : Vladimir Horowitz dans le Presto en si bémol de Poulenc

►15h03 : Safari Classique : Lili Boulanger, Sofia Gubaidulina, mais aussi John Jenkins, Christopher Simpson, Erwin Schulhoff et Rodion Chedrine

►16h00 : La minute cinéma : De la Grande Vadrouille à Dimitri Chostakovitch

►16h30 : Focus sur la Hongrie : de Dohnanyi à Haydn et Brahms

♫ Programmation musicale

Juan Gutierrez Padilla

En la Noche mas buena, Villancico a 4 (1655)

Interprètes : Teresa Paz (soprano, direction), Ars Longa de la Habana

Frédéric Chopin

Waltz n°14 en mi mineur

Interprète : Zoltan Kocsis (piano)

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 170 : Vergnugte Ruh' beliebte Seelenlust : Wie jammern mich doch die verkehrten Herzen Air - pour haute-contre hautbois orgue obligé cordes et basse continue

Interprètes : Andreas Scholl (contre-ténor), Philippe Herreweghe (direction), Collegium Vocale de Gand, Markus Markl (orgue)

Gustav Mahler

Symphonie n°7 : III Scherzo

Interprètes : Michael Gielen (direction), Berliner Philharmoniker

Gustav Mahler

Lieder eines fahrenden Gesellen : Ging heut' morgens übers Feld - arrangement pour violoncelle et piano

Interprètes : Maximilian Hornung (violoncelle), Milana Chernyavska (piano)

Richard Wagner

Parsifal : Acte II, Vorspiel

Interprètes : Herbert Von Karajan (direction), Philharmonique de Berlin

Franz Schubert

Winterreise : Die Krähe (la corneille)

Interprètes : Matthias Goerne, Christoph Eschenbach (piano)

Franz Schubert

Winterreise : Frühlingstraum

Interprètes : Matthias Goerne (direction), Christoph Eschenbach (piano)

Serge Rachmaninov

Sonate pour violoncelle et piano : Scherzo

Interprètes : Clemens Hagen (cello), Hisako Kawamura (piano)

Piotr Illich Tchaikovsky

Sextuor à cordes en Ré Maj op 70 Souvenir de Florence : Allegretto moderato

Interprètes : Quatuor Borodine, Genrikhk Talalian (alto), Mstislav Rostropovitch (violoncelle)

Benjamin Britten

Peter Grimes : 4 interludes marins op 33a : Sunday morning - pour orchestre

Interprètes : Carlo Maria Giulini (direction), Philharmonia Orchestra

Francis Poulenc

Presto en Si bémol Maj FP 70 - pour piano

Interprètes : Vladimir Horowitz (piano)

Lili Boulanger

Vieille prière bouddhique - pour ténor chœur et orchestre

Interprètes : Martial Defontaine (ténor), Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Mark Stringer (direction)

Lili Boulanger

D'un matin de printemps - pour violon violoncelle et piano

Interprètes : Wanzhen Li (violon), Tanja Tetzlaff (violoncelle), Gunilla Sussmann (piano)

Sofia Gubaidulina

“Fachwerk” pour accordéon, percussion, et orchestre à cordes

Interprètes : Geir Draugsvoll (accordéon), Andres Loguin (percussions), Oyvind Gimse (violoncelle, direction), Orchestre Symphonique de Trondheim

John Jenkins

For 2 divisions viols to a ground - pour 2 basses de viole et basse continue

Interprètes : Philippe Pierlot (basse de viole), Rainer Zipperling (basse de viole), Giovanni Pessi (harpe)

Christopher Simpson

Division - pour basse de viole et basse continue

Interprètes : Rainer Zipperling (basse de viole), Giovanni Pessi (harpe)

Ludwig Van Beethoven

Sonate pour piano n°15 en ré majeur “Pastorale” : Andante

Interprètes : Maurizio Pollini (piano)

Rodion Chedrine

A la manière d'Albeniz - arrangement pour violoncelle et piano

Interprètes : Jamal Aliyev (violoncelle), Anna Fedorova (piano)

Erwin Schulhoff

Die mondsuchtige : Tango

Interprètes : Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Lothar Zagrosek (direction)

Alfred Schnittke

Music for an Imaginary Play, pour flûte, sheng - shô - orgue à bouche, trompette, percussion, piano, guitare

Interprètes : U.S.S.R Cinematography Symphony Orchestra, Emin Khachaturian (direction)

Dmitri Chostakovitch

Tahiti trop op 16 / Tea for two op 16 - arrangement pour orchestre

Interprètes : Orchestre Philharmonique de Radio France, Paavo Järvi (direction)

Serge Prokofiev

Concerto nº1 en Ré Maj op 19 pour violon et orchestre : III. Moderato

Interprètes : Itzhak Perlman (violon), Gennadi Rojdestvenski (direction), Orchestre Symphonique de la BBC

Salvatore Sciarinno

Anamorfosi

Interprète : Massimiliano Damerini (piano)

Maurice Ravel

Miroirs : Alborada del gracioso (Transcription pour orchestre)

Interprètes : Carlo Maria Giulini (direction), Philharmonia Orchestra

Albert Roussel

Suite en fa majeur op. 33 : Gigue

Interprètes : Paul Paray (direction), Orchestre Symphonique de Detroit

Erno Dohnanyi

Sextuor en Ut Maj op 37 pour piano clarinette cor et trio a cordes : Intermezzo

Interprètes : Armin Jordan (direction), Kammer Ensemble de Paris

Joseph Haydn

Trio en Sol Maj HOB XV : 25 : Rondo all' ongarese - pour violon violoncelle et piano

Interprètes : Martha Argerich (piano) and friends

Johannes Brahms / Arnold Schoenberg

Quatuor avec piano (transcription pour orchestre) op. 25 : IV. Rondo alla zingarese

Interprètes : Sir Simon Rattle (direction), Berliner Philharmoniker

Pierre Sancan

La boîte à musique

Interprète : Sergio Tiempo (piano)