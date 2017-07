Programme classique par Judith Chaine : Wagner, Machaut, Legrenzi...

Richard Wagner

Tristan et Isolde : Prélude (Acte I)

Choeur de la Radio de Leipzig

Staatskapelle de Dresde

Dir Carlos Kleiber

CD "Richard Wagner : Tristan et Isolde WWV 90"

Guillaume De Machaut

Messe de Nostre Dame : Gloria

Ensemble Graindelavoix

Dir Björn Schelzer

CD "Guillaume de Machaut : Messe de Nostre Dame"

Giovanni Legrenzi

- La Foscari op 2 - pour violon basson et basse continue

- La Zabarella op 2 - pour 2 violons et basse continue

Ensemble Clématis

CD "Giovanni Legrenzi : Sonate et Balletti"

Leonard Bernstein

Candide : Glitter and be gay (Acte I) Air de Cunégonde

June Anderson, soprano

Orchestre Symphonique de Londres

Dir Leonard Bernstein

CD "Leonard Bernstein – Somewhere"

Ludwig van Beethoven

Symphony no 5 C minor, op 67 - allegro con brio

Glenn Gould, piano

CD "Beethoven / Liszt - piano-transcriptions"

Traditionnel anglais

Blow the wind southerly

Kathleen Ferrier, contralto

CD "Blow the wind southerly"

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5 en ut min op 67 : Andante con moto

Orchestre Philharmonique de Vienne

Dir Carlos Kleiber

CD "Carlos Kleiber : Intégrale des enregistrements orchestraux chez Deutsche Grammophon"

Gabriel Fauré

Pleurs d'or op.72

Felicity Lott et Ann Murray, chant

Graham Johnson, piano

CD "Sweet power of song"

Alban Berg

Lyrische Suite :

- Adagio appassionato

- Presto delirando

Quatuor Belcea

CD "Berg Webern et Schoenbeg : Musique de chambre"

Claude Debussy

Préludes livre II : Feux d'artifice. Modérément animé

Friedrich Gulda, piano

CD "Récital : Friedrich Gulda interprète des oeuvres pour piano de Schubert Debussy et Ravel"

Georg-Friedrich Haendel

Music for the royal fireworks hwv 351 : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Berlin

Dir Rafael Kubelik

CD "Rafael Kubelik dirige Georg Friedrich Haendel"

Gyorgy Kurtag

Transcriptions from Machaut to J.S. Bach : Matthaeus Passion :

Introitus - pour 2 pianos ou piano à 4 mains

Hohepriester und Schriftgelehrte - pour 2 pianos ou piano à 4 mains

Die Jünger Jesu (Calmo) - pour 2 pianos ou piano à 4 mains

Die Jünger Jesu (Vivo) - pour 2 pianos ou piano à 4 mains

Duo Bugallo-Williams (Helena Bugallo et Amy Williams), pianos

CD "Gyorgy Kurtag : Intégrale des oeuvres pour duo de piano et transcriptions"

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu :

Kommt ihr Töchter helft mir klagen (1ère partie) Chœur

Da versammleten sich die Hohenspriester (1ère partie) Récitatif l'Evangéliste Jésus et chœur

Ian Bostridge, ténor

Franz Joseph Selig, basse

Collegium Vocale de Gand

Dir Philippe Herreweghe

CD "La Passion selon Saint Matthieu BWV 244 (intégrale)"

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Matthieu BWV 244 : Erbarme dich (2ème partie) Air de contralto

Paulin Bundgen

Ensemble Akâdemia

Dir Françoise Lasserre

CD "Une passion et ils me cloueront sur le bois"

Serge Prokofiev

L'Ange de feu : Acte 5 : (orchestra)

Orchestre Symphonique de Göteborg

Dir Neeme Järvi

CD "L'Ange de feu"

Royer Joseph Nicolas Pancrace

Pièces de clavecin : Le Vertigo

Jean Rondo, clavecin

CD "Vertigo / Jean Rondeau interprète des oeuvres pour clavecin"

Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux : tristes apprets (Acte I Sc 3) air de Telaire

Véronique Gens, soprano

Les Talens Lyriques

Dir Christophe Rousset

CD "Véronique Gens : Tragédiennes vol 1"

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°12 en ut min D 703

Quatuor Jerusalem

CD "Franz Schubert : La jeune fille et la mort"

Gabriel Fauré

3 romances sans paroles op 17 en La bémol Maj op 17 : n°1, n°2, n°3

Jean-Claude Pennetier, piano

CD "Gabriel Fauré : Intégrale de l'oeuvre pour piano / Vol.2"

Henri Duparc

Chanson triste

José Van Dam, baryton basse

Maciej Pikulski, piano

CD "Récital : José van Dam et la mélodie Française"

Ralph Vaughan-Williams

The lark ascending - l'ascension de l'alouette / Romance pour violon et orchestre

Nigel Kennedy, violon

Orchestre Symphonique de la ville de Birmingham

Dir Simon Rattle

CD "Nigel Kennedy interprete le concerto op 61 d'elgar et the lark ascending de Vaughan-Williams"

Peter Illich Tchaïkowsky

Liturgy of St John Chrysostom :

Hymne des chérubins n°3 en Ut Maj pour choeur a cappella : Drei geistliche hymnen; Ize cheruvimy

Chœur de Chambre de Prague

Dir Eric Ericson

CD "Tchaikowsky: Liturgy of St. John Chrystostom; Prague Kammerchor, Ericson"

Robert Schumann

Fantaisie en Ut Maj op 17 : Langsam getragen

Philippe Bianconi, piano

CD "Robert Schumann : Oeuvres pour piano / The Lyrinx recordings"

Celso Garrido-Lecca

Danzas populares andinas : Ritmico

Orchestre de la Radio Norvégienne

Dir Miguel Harth-Bedoya

CD "Celso Garrido-Lecca : Suite péruvienne"

Gioacchino Rossini

Le barbier de Séville : Ouverture

Philharmonia Orchestra

Dir Riccardo Muti

CD "Gioacchino Rossini : 6 ouvertures"

Juan de Araujo

Silencio pasito

Ensemble Elyma

Chœur d’enfants chanteur de Cordoba

Maria-Cristina Kiehr, Adriana Fernandez

Dir Gabriel Garrido

CD "Bolivie / Musiques des missions et cathédrales andines"