Programme classique par Judith Chaine : Messiaen, Monpou, Villa-Lobos...

Henry Purcell / Luciano Berio

The Fairy Queen Z 629 : Hornpipe

(arrangement pour flûte traversière clarinette percussion clavecin alto et violoncelle de Luciano Berio)

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan

Dir Riccardo Chailly

CD « Lucian Berio - Arrangements pour orchestre »

André Messager

Véronique : « poussez l'escarpolette »

Pierrette Delange

CD « Il était une fois l’opérette »

Henri Vieuxtemps

Elégie op 30 - version pour alto et piano

Tabea Zimmermann, alto et Thomas Hoppe, piano

CD « Romance oubliée »

Pierre de la Rue

Absalon fili mi - pour ensemble vocal et instrumental

Ensemble Graindelavoix

Dir Bjorn Schmelzer

CD « Cecus »

Olivier Messiaen

La colombe

Extrait de Huit préludes : Fauvette des jardins

Roger Muraro, piano

CD « Muraro Messiaen, Huit préludes »

Federico Monpou

El combat del somni : Damunt de tu nomes les flors

Victoria de Los Angeles

Orchestre des Concerts Lamoureux

Dir Antonio Ros-Marba

CD « The fabulous Victoria de Los Angeles »

Agostino Guerrieri

La Sevaschina - version pour flûte à bec et basse continue

Ensemble Parnassi Musici

CD « Agostino Guerrieri, Sonates opus 1 »

Georg-Friedrich Haendel

Suite nº3 en ré min hwv 428 :

- Prélude

- Allegro [fugue]

- Allemande

Murray Perahia, piano

CD « Murray Perahia joue Haendel et Scarlatti »

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras no.1-2, pour ensemble de 15 violoncelles

Ensemble Rondo Violoncello

Dir. Peter Buck

CD « Rondo violoncello. Bach, Bernstein, Wagner, Villa-Lobos »

Richard Strauss

Arabella trv 263 op 79 : Das war sehr gut mandryka (acte III) air d'Arabella

Lisa Della Casa, Hugh Beresford

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Vienne

Dir. Joseph Keilberth

CD « Lisa Della Casa interprète des airs d’opéra »

Jean-Philippe Rameau

Suite en Ré Maj : les tendres plaintes (rondeau), pour piano

Marcelle Meyer, piano

CD « Les rarissimes de Marcelle Meyer »

André Messager

J'ai deux amants (acte I) air d'elle

Felicity Lott, soprano

Orchestre de la Suisse Romande

Dir Armin Jordan

CD « Valses de Paris, Valses de Vienne - Felicity Lott Armin Jordan »

Sebastian Aguilera de Heredia

Ensalada

Hespérion XX et XXI

Dir Jordi Savall

CD « Ministriles Reales »

William Byrd

Turn our captivity O Lord - à 6 voix / version pour choeur mixte a cappella

Chœur Monteverdi

Dir John-Eliot Gardiner

CD “ Vigilate / Monteverdi Choir / Gardiner »

Jean-Sébastien Bach

_Toccata et fugue en ré min BWV 56_5 - arrangements et oeuvres pour piano

Tatiana Nikolaeva, piano

CD « Tatiana Nikolaeva interprète Bach »

W.A.Mozart

La flûte enchantée K 620 :

- O Isis und Osiris schenket (Acte II) Air de Sarastro et chœur

- In diesen heil'gen Hallen (Acte II) Air de Sarastro

Orchestre et Chœur de l’Opéra d’Etat de Bavière

Kurt Moll, basse

Dir Wolfgang Sawallisch

CD « la flûte enchantée / Sawallisch »

Félix Mendelssohn

Auf flugeln des gesanges op 34 n°2

Bertrand Chamayou, piano

CD « Mendelssohn / Chamayou »

Jean Sibelius

Concerto en ré min op 47 : Allegro ma non troppo - pour violon et orchestre

Gil Shaham, violon

Orchestre Symphonique d’Adélaïde

Dir Arvo Volmer

CD « Music to drive away / Gil Shaham »

Alexandre Glazounov

Symphonie n°6 en ut min op 58 : Adagio

Tchaïkovsky Memorial Radio Symphony Orchestra

Dir Vladimir Feddoseiev

CD « Glazunov, l’intégrale des symphonies / Feddossieiv

Gabriel Fauré

Nocturne n°6 en Ré bémol Maj op 63 - pour piano

Jean-Claude Pennetier, piano

CD « Gabriel Fauré / Intégrale de l’œuvre pour piano, vol 3 / Pennetier »

François Couperin

Leçons de ténèbres, 1ère leçon :

- Incipit Lamentation Jeremiae

- Aleph quomodo sedet

- Beth Plorans ploravit

- Ghimel migravit Judas

- Daleth Viae Sion lugent

- He Facti sunt

- Jerusalem Jerusalem

Alfred Deller, haute-contre

Desmond Dupré (viole de gambe) et Harry Gabb (orgue)

CD « Alfred Deller / French ans Italian discoveries 1200-1700 »

Jean Sébastien Bach

Fantaisie en Sol Maj BWV 572 - arrangement pour consort de violes

Ensemble Fretwork

CD « Behind the counter with Max Richter »

Peter Ilitch Tchaïkovsky

6 morceaux op 51 : Valse sentimentale en fa min op 51 n°6 - pour clarinette et piano

Sharon Kam (clarinette) et Itamar Golan (piano)

CD « Portrait of Sharon Kam »

Erich Korngold

La ville morte op 12 / Die tote Stadt op 12 :

Mein Sehnen mein Wähnen (Acte II) Air de Fritz

Matthias Goerne, baryton

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise

Dir Manfred Honeck

CD « Matthias Goerne / Arias »

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°15 en Sol Maj op posth 161 D 887 :

Allegro molto moderato

Gidon Kremer et Daniel Phillips, violons

Kim Kashkashian, alto

Yo-Yo Ma, violoncelle

CD « Ma, Kashkashian, Phillips, Kremer / Schubert Mozart »

Robert Schumann

- Duos op 78 : Er und sie op 78 n°2 - pour mezzo-soprano baryton et piano

- Duos op 78 : Wiegenlied am Lager eines kranken Kindes op 78 n°4 - pour mezzo-soprano baryton et piano

- Ich bin dein Baum op 101 n°3 - pour mezzo-soprano baryton et piano

- Gedichte aus Liebesfrühling op 37 : Schön ist das Fest des Lenzes op 37 n°7 - pour mezzo-soprano baryton et piano

- Duos op 43 : Herbstlied op 43 n°2 - pour mezzo-soprano baryton et piano

- Duos op 78 : Tanzlied op 78 n°1 - pour mezzo-soprano baryton et piano

Janet Baker (mezzo) et Dietrich Fischer-Dieskau (baryton)

Daniel Barenboim, piano

CD « Dame Janet Baker, the great EMI Recordings »