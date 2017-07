Programme classique par Judith Chaine : Rossini, Leoncavallo, Nino Rota...

♫ Gioacchino Rossini

Tarantella "La tarantelle" - Pour soprano et piano

Renata Scotto, soprano

Antonio Tonini, piano

CD "Renata Scotto en concert à Moscou"

♫ Frédéric Chopin

Tarentelle en la bémol Maj opus 43

Jean-Frédéric Neuburger, piano

CD « JF Neuburger interprète Chopin, Beethoven, Bach et Ravel »

♫ Irvin Berlin

Annie get your gun : they say that falling in love si wonderful

Hermann Prey, baryton

Orchestre de la Radio de Munich

Dir Claudio Abbado

CD “Hermann Prey interprète différents compositeurs”

♫ Ruggero Leoncavallo

Pagliacci : Si puo si puo signore (Air de Tonio)

Hermann Prey, baryton

Orchestre de la Radio de Munich

Dir Heinz Wallberg

CD “Hermann Prey interprète différents compositeurs”

♫ Joaquin Rodrigo

Fantasia para un gentilhombre, pour guitare et orchestre

Narciso Yepes, guitare

Orchestre Symphonique de la Radio Télévision Espagnole

Dir Odon Alonso

CD « Guitar Passion »

♫ Isaac Albeniz

Iberia : Cahier III : El Albaicin

Kotaro Fukuma, piano

CD « Ibéria (intégrale) »

♫ Georg-Friedrich Haendel

Theodora HWV 68 :

- To thee thou glorious son of worth (Acte II Sc 5) Duo Theodora et Didymus

- 'Tis night (Acte II Sc 6) Récitatif d'Irene

- He saw the lovely youth (Acte II Sc 6) Choeur des chrétiens

Dawn Upshaw, Lorraine Hunt, Frode Olsen

Orchestre du Siècle des Lumières

Choeur de Glyndebourne

Dir William Christie

CD "Theodora (intégrale)"

♫ Nino Rota

Répétition d'orchestre : : IV. Attesa

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan

Dir Riccardo Muti

CD " Nino Rota par Riccardo Muti "

♫ Joseph Canteloube

Chants d'Auvergne Série 1 : Baïlèro - pour soprano et orchestre

Anna Moffo, soprano

American Symphony Orchestra

Dir Leopold Stokowski

CD « Anna Moffo : The complete RCA recital albums / CD 8 »

♫ Johann Adam Reincken

Hortus musicus en ré min n°4 : Sonate n°16

Ensemble La Rêveuse

Dir Benjamin Perrot

CD « L'ensemble La Rêveuse interprète Buxtehude et Reincken »

♫ Johannes Brahms

Ein deutsches Requiem op 45 - pour soprano baryton choeur mixte et orchestre

Denn alles Fleisch es ist wie Gras

Thomas Hampson, Genia Kuhmeier

Orchestre Philharmonique de Vienne

Chœur Arnold Schoenberg

Dir Nikolaus Harnoncourt

CD « Ein deutsches Requiem op 45 »

♫ Robert Schumann

12 études symphoniques op 13 et 5 variations posthumes :

- Thème

- Variation n°1 à n°9

- Finale

Martin Helmchen, piano

CD « Robert Schumann : Etudes symphoniques Arabesque et Scènes de la forêt »

♫ Franz Schubert

- Schafers klagelied op 3 n°1 D 121

- Nachtstuck op 36 n°2 D 672

- Der wanderer op 4 n°1 D 493

Peter Schreier, ténor

Konrad Ragossnig, guitare

CD « Peter Schreier et Konrad Ragossnig : Mélodies classiques et romantiques avec guitare »

♫ Marin Marais

Suite d'un goût étranger : La rêveuse - pour basse de viole et basse continue

Ronaldo Martin Alonso, viole de gambe

Ensemble Velado

CD « Les folies humaines »

♫ Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux : Final

Orchestre Symphonique de la ville de Birmingham

Dir Louis Frémaux

CD « Prokofiev Saint-Saens Poulenc par Louis Frémaux »

♫ Dimitri Chostakovitch

Concerto n°1 en ut min op 35 pour piano trompette et cordes

- Allegro moderato

- Lento

- Moderato

- Allegro con brio

André Previn, piano

William Vacchiano, trompette

Orchestre Philharmonique de New-York

Dir Leonard Bernstein

CD « André Previn interprète Gershwin Mozart Poulenc et Chostakovitch »

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 106 : Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus) :

- Sonatina (instrumental)

- Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Choeur)

- Ach Herr lehre uns bedenken (Arioso de ténor)

- Bestelle dein Haus (Air de basse)

- Es ist der alte Bund (Choeur)

- In deine Hände befehl ich meinen Geist (Air de contralto)

- Heute wirst du mit mir in Paradies sein (Arioso de basse contre-ténor et choral)

Ensemble Vox Luminis

Dir Lionel Meunier

CD « Bach : Cantates. Actus Tragicus / Vox Luminis »

♫ Richard Wagner

Parsifal : Karfreitagszauber (acte III)

Orchestre Philharmonique de Munich

Dir Sergiu Celibidache

CD « Sergiu Celibidache dirige Wagner et Weber »

♫ Pablo de Sarasate

Ladies in lavender : Introduction et tarentelle op 43

Joshua Bell, violon

Simon Mulligan, piano

CD « Bande Originale du Film « Ladies in lavender »

♫ Athanasus Kircher

Tarentella napoletana tono hypodorico (tarantelle)

Ensemble L’Arpeggiata

Dir Christina Pluhar

CD « La Tarentella »

♫ Chant traditionnel napolitain

Tarantella finale

Ensemble Neapolis

CD « Napoli - chants traditionnels napolitains »

♫ Fritz Kreisler

Schön Rosmarin - pour violon et orchestre

Zino francescatti, violon

Bell Telephone Hour Orchestra

Dir Donald Voorhees

CD « Zino Francescatti interprète des oeuvres pour violon, vol 3 »