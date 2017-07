Programme classique par Judith Chaine : Rebel, Strasnoy, Adams...

♫ François Couperin

Les baricades mistérieuses - version pour piano

Georges Cziffra, piano

CD « Georges Cziffra interprète des pièces pour piano de divers compositeurs / Vol 29 »

♫ Jean Fery Rebel

Les Eléments :

- Le Cahos

- Caprice

The Academy of Ancient Music

Dir Christopher Hogwood

CD “Rebel/ Destouche / Les Eléments / Hogwood”

♫ Oscar Strasnoy

3 caprices de Paganini : Caprice n°24 - concerto pour violon et orchestre

Latica Honda-Rosenberg, violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Dir Dima Slobodeniouk

CD « Oscar Strasnoy, oeuvres pour orchestre »

♫ John Adams

Nixon in China :

The people are the heroes now (Acte I Sc 1) Choeur

Landing of the spirit of '76 (Acte I Sc 1) (instrumental)

Orchestre Symphonique du Colorado

Opera Colorado Chorus

Dir Marin Alsop

CD “Adams, Nixon in China”

♫ George Gershwin

Rhapsody in blue

Orchestre Symphonique de la Columbia

Dir Leonard Bernstein

CD “Bernstein Gershwin, Oeuvres symphoniques”

♫ Gilles Binchois

Comme femme desconfortee

Ensemble Gilles Binchois

Dir Dominique Vellard

CD « Dufay, Binchois – ensemble Gilles Binchois”

♫ Robert Schumann

Fantasiestück op 73 n°1 - pour hautbois d'amour et piano

Maria Joao Pires, piano

Douglas Boyd, Hautbois d’amour

CD « Schumann Fantasiestück / Pires - Boyd »

♫ Robert Schumann

3 Fantasiestücke op 73 : Fantasiestück n°2 - pour clarinette et piano

Fabrizio Chiovetta, piano

Patrick Messina, clarinette

CD « Robert et Clara Schumann : musique pour clarinette »

♫ Robert Schumann

Fantasiestucke op 73 pour violoncelle et piano : Rasch und mit feuer

Steven Isserlis, violoncelle

Philharmonie de Chambre Allemande

Dir Christoph Eschenbach

CD « Récital Steven Isserlis joue Robert Schumann »

♫ Henry Purcell

Funeral sentences for the death of Queen Mary II :

- In the midst of life Z 17a

- O God thou hast cast us out Z 36

English Baroque Soloists

Choeur Monteverdi

Dir John-Eliot Gardiner

CD “Purcell, Musique pour les funérailles de la Reine Mary”

♫ W.A.Mozart

Sonate nº10 en Ut Maj K 330 pour piano :

- Allegro moderato

- Andante cantabile

- Allegretto

Clara Haskil, piano

CD “ Clara Haskil, the Legacy, vol 3”

♫ W.A.Mozart

Così fan tutte :

- Sani e salvi agli amplessi amorosi (Acte II) Sextuor

- V'ingannai ma fu l'inganno (Acte II) Sextuor

- Fortunato l'uom che prende (Acte II) Sextuor

Renée Fleming, Olaf Bar, Anne Sofie von Otter

Orchestre de Chambre d’Europe

Dir Georg Solti

CD “Così fan tutte K 588 (intégrale)”

♫ Georges Enesco

Cantabile e presto - pour flûte traversière et piano

Michel Debost, flûte traversière

Christian Ivaldi, piano

CD « Flûte panorama, Récital Michel Debost »

♫ Luigi Rossi

Disperar di se stesso - cantate morale à 5 voix et basse continue

- Sinfonia (instrumental)

- Disperar di se stesso

- Il mio niente è sempre niente

- Mai non nega a chi piange il ciel mercede

- Sparget sospiri

- Mirate là

- Io voglio morire

- Innamoratevi d'esser dolenti

- Allor che più pena

Les Cris de Paris

Dir Geoffroy Jourdain

CD « Memento Mori »

♫ Franz Liszt

Années de pélerinage 2ème année Italie S 161 : Sonnet 47 de Pétrarque S 161 n°4

Yevgeny Sudbin, piano

CD « Yevgeny Sudbin joue Liszt, Saint-Saëns et Ravel »

♫ Franz Liszt

Sonnets de Pétrarque S 270 :

J'ai vu sur terre angelique facons, pour baryton et piano

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Jorg Demus, piano

CD « Récital Dietrich Fischer-Dieskau interprète des lieders de Liszt »

♫ Louis Vierne

Quintette en ut min op 42 pour piano et quatuor à cordes : 2ème mouvement

Quatuor Athenaeum Enesco

Gabriel Tacchino, piano

CD « Vierne, Quintette op 42. Quatuor Athenaeum Enesco / Tacchino »

♫ Giuseppe Verdi

Messa da requiem :

- Libera me Domine

- Dies irae

- Requiem aeternam

- Libera me Domine

Angela Gheorghiu, soprano

Chœur de la Radio Suédoise

Orchestre Philharmonique de Berlin

Dir Claudio Abbado

CD « Angela Gheorghiu, Autograph »

♫ Frédéric Chopin

Nocturne nº7 en ut dièse min op 27 nº1 pour piano : Larghetto

Nelson Freire, piano

CD « Chopin. Nocturnes 1 à 20, N.Freire »

♫ Camille Saint-Saëns

Havanaise en Mi Maj op 83 : - pour violon et orchestre

- Allegretto lusinghiero

- Allegro

- Allegro non troppo

Leonid Kogan, violon

Orchestre Symphonique de Boston

Dir Pierre Monteux

CD « Pierre Monteux, The Complete RCA album collection »