Programme classique par Judith Chaine : Rameau, Boulez, Dufay...

♫ Jacques Offenbach

La Belle Hélène. Invocation : « Dis-moi Vénus »

Suzy Delair, chant

CD « Suzy Delair, de l'opérette a la chanson »

♫ W.A.Mozart

Concerto n°2 en Mi bémol Maj K 417 : Rondo - pour cor et orchestre à cordes

Orchestre de Chambre Anglais

Dir Barry Tuckwell

CD « Mozart : Horn music »

♫ Jean-Philippe Rameau

Platée : « Soleil fuis de ces lieux » (Acte I Sc 6) : Air de Clarine

Véronique Gens (Clarine) et Les Musiciens du Louvre

Dir. Marc Minkowski

CD « Platée (intégrale) »

♫ Jean-Philippe Rameau

Pieces de clavecin en concert :

Concert I en ut pour ensemble instrumental :

- La coulicam

- La livri (rondeau gracieux)

- Le vezinet

Christophe Rousset et les Talens Lyriques

CD « Rameau / 6 concerts sextuor / Christophe Rousset et les Talens Lyriques »

♫ Jean-Philippe Rameau

Platée : « Epais nuages » (Acte I Sc 6) Choeur des nymphes

Ensemble Vocal Françoise Herr

Les Musiciens du Louvre

Dir. Marc Minkowski

CD « Platée (intégrale) »

♫ Frédéric Chopin

Valse n°9 en La bémol Maj op 69 n°1 pour piano

Dinu Lipatti, piano

CD « Bach, Mozart, Scarlatti, Schubert. Dinu Lipatti en 1950 à la Radio de Genève »

♫ Giacomo Puccini

Suor Angelica : Angelo del Cielo

Arrangé par Johan de Meij

Le Johan Willem Friso Military Nad

CD « The Puccini Legacy : Transcriptions pour orchestre de vents »

♫ Chanson populaire italienne

« La strada del bosco »

Luciano Pavarotti

Orchestre du Théâtre Communal de Bologne

Dir Henry Mancini

CD « Volare - Pavarotti - Mancini »

♫ César Franck

Sonate en La Maj M 8 - arrangement pour alto et piano :

- Allegro

- Recitativo fantasia

- Allegro poco mosso

Tabea Zimmermann, alto et Kirill Gerstein, piano

CD « Tabea Zimmermann et Kirill Gerstein interprètent des sonates pour alto et piano / Vol.2 »

♫ Nicolas Rimsky-Korsakov

Snegourotchka : « Polna polna chudes moguchaya priroda » (Acte II) : Air du Tsar Berendey

Daniil Shtoda (ténor)

Orchestre Philharmonique de Russie

Dir Constantine Obelian

CD « Daniil Shtoda, Airs d’opéras russes »

♫ Alexandre Borodine

« Dans les steppes de l'Asie centrale », poème symphonique

Orchestre de Paris

Dir Mstislav Rostropovitch

CD « Rostropovitch / Slava 75 / Official 75th Birthday edition »

♫ Ralph Vaughan-Williams

Fantasia on Greensleeves - pour orchestre

Northern Sinfonia

Dir Richard Hickox

CD “Richard Hickox dirige Ralph Vaughan-Williams”

♫ Peter-Illich Tchaïkovsky

Eugene Oneguine : “lyubvi vsye” (acte III) air de Gremine

Nicolai Ghiaurov, basse

Orchestre Symphonique de Londres

Dir. Edward Downes

CD « Recital Nicolai Ghiaurov interprète des airs d’opéras russes, italiens et français »

♫ Nikolaus Medtner

Sonate n°1 en fa min op 5 :

- Largo divito

- Finale

Lucas Debargue, piano

CD “Lucas Debargue interprète Bach Beethoven et Medtner”

♫ Pierre Boulez

Messagesquisse : très lent - pour violoncelle soliste et 6 violoncelles

Jean Guihen Queyras, violoncelle

Ensemble de Violoncelles de Paris

CD « Boulez : Sur Incises, Messagesquisse et Anthèmes2 »

♫ Guillaume Dufay

Magnificat a 4a - 4 voix / pour 5 voix d'hommes et ensemble instrumental

- Magnificat anima mea dominum

- Et exsultavit spiritus meus

- Quia respexit humilitatem

- Quia fecit mihi magna

- Et misericordia ejus

- Fecit potentiam in brachio suo

- Gloria patri et filio

La Capella Reial de Catalogne

Jordi Savall, basse de viole et Direction

CD « Alphonse V Le Magnanime : Chansonnier du Monte Cassino »

♫ Gabriel Fauré

Minstrels - arrangement pour violon et piano de Pablo Casals

Christian Svarfvar (violon) et Roland Pontinen (piano)

CD « Fauré Debussy et Ravel, œuvres pour violon et piano »

♫ Carl-Maria Von Weber

Hier dicht am Quell (Acte III) Cavatine d'Euryanthe

Jessye Norman, chant

Staatskapelle de Dresde

Dir Marek Janowski

CD « Euryanthe (intégrale) »

♫ Franz Liszt

Années de pèlerinage - 3ème année Italie S 163 pour piano :

Les jeux d'eau à la villa d'Este

Aldo Ciccolini, piano

CD « Liszt, années de pélerinage Italie, Ciccolini, CD 15 »

♫ Paul Hindemith

Sonate en Fa Maj op 11 n°4 : Fantaisie - pour alto et piano

Yuri Bashmet, alto et Sviatoslav Richter, piano

CD “To the memory of David Oistrakh”

♫ Richard Wagner

Tannhäuser : Wie Todesahnung Dämmrung deckt die Land (Acte III Sc 2) Air de Wolfram

René Pape

Staatskapelle de Berlin

Dir Daniel Barenboim

CD “René Pape interprète des airs d'opéras de Wagner”

♫ Gustav Mahler

Symphonie n°1 en Ré Maj (Titan) :

Langsam scheppend - im anfang gemächlich

Orchestre Symphonique de Londres

Dir Valery Gergiev

CD « Gustav Mahler : Symphonie n°1 »

♫ Florent Schmitt

Vocalise op 30 - pour saxophone alto et piano

Harry White, saxophone alto

Edward Rushton, piano

CD « 23 vocalises-études »

♫ Ernest Chausson

Poème de l'amour et de la mer op 19 :

- Interlude (instrumental)

- La mort de l'amour - pour soprano et orchestre

Orchestre National de Monte-Carlo

Dir Armin Jordan

Lane Anderson, violoncelle

CD « Armin Jordan : The French symphonic recordings / CD 3 »

♫ Robert Schumann

Quintette en Mi bémol Maj op 44 - pour piano et quatuor à cordes

- In modo d'una marcia

- Scherzo

- Allegro

Martha Argerich, piano - Dora Shwarzberg, violon - Lucy Hall, violon - Nobuko Imai, alto et Mischa Maisky, violoncelle

CD « Robert Schumann : Musique de chambre »

♫ Johannes Brahms

Chants populaires allemands (intégrale) - pour choeur mixte a cappella :

- Der tote knabe

- Die wollust in den maien

- Morgengesang

- Schnitter tod

- Der englische jäger

- Scheiden

- Wach auf ! (I)

Wolf Dieter Hauschild

Chœur de la Radio de Leipzig

CD « Johannes Brahms : oeuvre pour choeur a cappella avec accompagnement instrumental / Vol. 3 »

♫ Johannes Brahms

Canons op 113 - pour choeur de femme a cappella

- Solange Schönheit wird bestehn

- Einförmig ist der liebe gram

CD « Johannes Brahms : oeuvre pour choeur a cappella avec accompagnement instrumental / Vol. 4 »