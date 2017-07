Programme classique par Anne Voisin : Dowland, Beethoven, Tchaikovsky

Guillaume Lekeu

Fantaisie contrapuntique sur un cramignon liégeois

Orchestre Philharmonique de Liège

Dir Pierre Bartholomée

CD « Lekeu / Œuvres orchestrales (II) »

Guillaume Lekeu

Sonate en Sol Maj : très modéré

Alina Ibragimova, violon

Cédric Tiberghien, piano

CD « Ravel : Complete music for violin and piano / Lekeu : Sonata »

Giulio Cesare Barbetta

Moresca n°4

Ensemble Daedalus

Dir Roberto Festa

CD « Daedalus / A la Moresca »

Ottorino Respighi

Danses et airs antiques, suite n°2

Orchestre de la Radio de Munich

Dir Henry Raudales

CD « Respighi / Antiche Danze ed Arie / Gli Uccelli »

Anton Dvorak

4 duos moraves op 32 : Ich schwimm dir davon - Wenn die Sense scharf geschliffen - Wilde Rose - Der Ring

Barbara Bonney, soprano

Angelika Kirschlager, mezzo

Malcom Martineau, piano

CD “ Angelika Kirschlager / Barbara Bonney / First Encounter “

Anton Dvorak

Suite américaine en La Maj op 98b B 190 (extraits)

Orchestre Symphonique de la Radio de Prague

Dir Vladimir Valek

CD « Dvorak / The American flag, Te Deum, American Suite »

Aaron Copland

Old American songs : Ching-a-ring chaw

William Warfield, baryton

Orchestre Symphonique de la Columbia

Dir Aaron Copland

CD “A Copland / Pianos concerto / Old American songs”

La récréation : Les Beatles

John Lennon/Paul Mac Cartney/Eric Milnes

She's leaving home

Les Boréades de Montréal

Dir Francis Colpron

CD « Beatles Baroque / Les Boréades »

Henry Purcell

L'histoire comique de Don Quichotte Z 578 : From Rosy bowers

Karina Gauvin, soprano

Les Boréades de Montréal

Dir Francis Colpron

CD « K Gauvin / Purcell / Les Boréades »

Maurice Ravel

3 chansons de Don Quichotte à Dulcinée

Henk Neven, baryton

Hans Eijsackers, piano

CD “Rêves d’Espagne / Neven - Eijsackers”

Jules Massenet

Le Cid, suite de ballet (extraits)

Orchestre symphonique de Barcelone

Dir Patrick Gallois

CD « Massenet / Ballet Music / P Gallois »

Luigi Boccherini

Symphonie en ré min op12 n°4 g 506

Il Giardino Armonico

Dir Giovanni Antonini

CD « La Casa del Diavolo : Il Giardino Armonico »

Le concerto "exotique" : Concerto pour dulcimer de Paul Huber

Paul Huber

Concerto pour dulcimer

Benno Bennet, dulcimer

Philharmonie de Chambre Suisse

Dir Patrice Ulrich

CD « Swiss Ethnophony / Folk meets classic »

Reinhard Keiser

Croesus (extraits )

Salomé Haller et Dorothea Röschmann : sopranos

Akademie für Alte Musik de Berlin

Dir René Jacobs

CD“ Keiser / Croesus / R Jacobs“

Felipe Pedrell

Lo cant de la muntaya : Prélude –Aube – L’assemblée – La prière

Orchestre symphonique de Barcelone et Catalogne

Dir Jaime Marin

CD « Albes and Danses / Musica sinfonica de la Renaixença »

Federico Mompou

Jeux sur la plage – version pour orchestre

Orchestre de Chambre du Théatre Lliure

Dir Josep Pons

CD « Mompou / Suburbis – Scènes d’enfants / J Pons »