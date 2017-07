Programme classique par Anne Voisin : Dowland, Tchaikovsky, Beethoven...

John Dowland

Time stands still

Cecile Kampenaerts, soprano

Ensemble Zefiro Torna

CD Tears of joy / English lute songs and Secular music”

John Dowland

Queen Elizabeth's galliard P 97 : Frogg galliard - Earl of Essex - King of Denmark Queen Elizabeth

Hopkinson Smith, luth

CD “Dowland / A dream”

Carl Kohaut

Concerto pour luth en fa majeur

Hopkinson Smith, luth

Chiara Bianchini et David Plantier, violons

Roel Dieltiens, violoncelle

CD « Lautenkonzerte / Fasch, Haydn, Kohaut, Hagen / H. Smith »

Piotr Illich Tchaikovsky

La Belle au bois dormant, suite op 66a

Orchestre symphonique de Boston

Dir Seiji Ozawa

CD « Tchaikovsky / The Nutcracker / Boston Symphony Orchestra”

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras n°2 : O trenzinho da caipira – pour orchestre

Orchestre symphonique de Nashville

Dir Kenneth Schermerhorn

CD « Villa-Lobos / Complete Bachianas Brasileiras / Nashville Symphony Orchestra »

Elena Langer

Landscape with three people : Train love poem / First love scene / Cats

Anna Dennis, soprano

William Towers, contre-ténor

Nicholas Daniel, hautbois

Katya Apekisheva, piano

Kristina Balmane, violoncelle

CD “ Elena Langer / Landscape with three people”

La récréation : Gioacchino Rossini

Gioacchino Rossini

Duo bouffon des chats

Evelyne Razimowsky, soprano

Michel Piquemal, baryton

Jean Claude Pennetier, piano

CD « Rossini / Duo des chats, la promenade, les gondoliers / Ensemble Vocal Michel Piquemal »

Gioacchino Rossini /Manfred Grafe

Figaro's aria - pour violoncelle et piano

Sol Gabetta, violoncelle

Mihaela Ursuleasa, piano

CD « Sol Gabetta /Cantabile »

Ludwig van Beethoven

Fantaisie chorale en ut min op 80

Leif Ove Andsnes, piano et direction

Choeur Philharmonique de Prague

Orchestre de chambre Mahler

CD « L O Andsnes / The Beethoven Journey »

Giuseppe Antonio Brescianello

Sonate en trio en sol min pour hautbois violon et basse continue : 1/ largo

Ensemble Il Pomo D'oro

Dir Riccardo Minasi

CD « Donna Leon / Gondola »

Anonyme Vénétie 17e

Per mi aver

Vincenzo Capezzuto, ténor

Ensemble Il Pomo D'oro

Dir Riccardo Minasi

CD « Donna Leon / Gondola »

Giuseppe Antonio Brescianello

Sonate en trio en sol min pour hautbois violon et basse continue : 2/ Allegro - 3/ Adagio

Ensemble Il Pomo D'oro

Dir Riccardo Minasi

CD « Donna Leon / Gondola »

Anonyme Vénétie 17e

Cara la mia Ninetta

Vincenzo Capezzuto, ténor

Ensemble Il Pomo D'oro

Dir Riccardo Minasi

CD « Donna Leon / Gondola »

Giuseppe Antonio Brescianello

Sonate en trio en sol min pour hautbois violon et basse continue : 4/ Allegro

Ensemble Il Pomo D'oro

Dir Riccardo Minasi

CD « Donna Leon / Gondola »

Baldassare Galuppi

Sonate en Ut Maj Illy 27

Matteo Napoli, piano

CD “ Galuppi / Keyboard Sonatas 2 ”

Joaquin Rodrigo

Concierto d’Aranjuez

Emmanuel Rossfelder, guitare

Orchestre d’Auvergne

Dir Arie van Beek

CD “Rodrigo / Rossfelder”

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Il m'a semblé sur mon épaule (acte III) Duo Eurydice Jupiter

Natalie Dessay, soprano

Laurent Naouri, baryton

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Dir Marc Minkowski

CD « Natalie Dessay / Le miracle d’une voix »

Le concerto "exotique" : Concerto pour harpe irlandaise de Denise Mégevand

Denise Mégevand

Suite irlandaise, sur des thèmes de Turlough O'Carolan

Denise Mégevand, harpe irlandaise

Orchestre de chambre de Toulouse

Dir Georges Armand

CD « Suite irlandaise / Au dessus du vent »

Charles Villiers Stanford

5 pièces caractéristiques pour violon et piano op 93

Paul Baritt, violon

Catherine Edwards, piano

CD “Stanford / Music for violin and piano”

Percy Grainger

Molly on the shore

City of London Sinfonia

Dir Richard Hickox

CD “Grainger / Works for chorus and Orchestra / Hickox”