Programme classique par Anne Voisin : Spohr, Rameau, Ravel...

Désiré Emile Inghelbrecht

La nursery : 7 extraits

Lise Boucher, piano

CD « Emile Inghelbrecht / La Nursery / Lise Boucher »

Ludwig Spohr

Symphonie n°7 - Le mondain et le divin dans la vie humaine : L'enfance

Orchestre philharmonique de la radio de Hanovre

Dir Howards Griffiths

CD « Spohr / Symphonies 7 et 9 / NDR Radiophilharmonie »

Ludwig Spohr

Concerto n°6 en sol min op 28 : 3. Alla spanola

Simone Lamsma, violon

Sinfonia Finlandia Jyväskylä

Dir Patrick Gallois

CD « Spohr / Violin concertos n° 6, 8, 11 / P Gallois »

Jean Philippe Rameau

Les fêtes d'Hébé, Acte III - scène 7

Jean Paul Fouchécourt (Mercure)

Les Arts Florissants

Dir William Christie

CD « Rameau / Les Fêtes d’Hébé / Arts Florissants »

Jean Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en Ré Maj BWV 1054

Andreas Staier : clavecin et direction

Orchestre Baroque de Fribourg

CD « Bach / Harpsichord Concertos / A Staier »

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin

Orchestre de chambre de Saint Paul

Dir Hugo Wolff

CD « Ravel / Saint Paul Chamber Orchestra / H Wolff »

La récréation : Johann Pachelbel

Johann Pachelbel

Musikalische Ergötzung : Partie n°5 en Ut Maj

London Baroque

CD « Pachelbel / Canon et Gigue / Chamber works »

Georg Melchior Hoffmann / JS Bach

Cantate BWV 53 : Schlage doch gewünschte Stunde

Marianne Beate Kielland, contralto

Orchestre de chambre de Cologne

Dir Helmut Muller-Bruhl

CD « Bach / Sacred Cantatas for alto »

Hanns Eisler

Hollywood songbook

Laurent Naouri, baryton

Guillaume de Chassy, piano

Thomas Savy, clarinette

Arnault Cuisinier, contrebasse

CD « Eisler – Prokofiev / Bridges »

Friedrich von Flotow

Concerto pour piano et orchestre n°2 en la min

Carl Petersson, piano

Orchestre philharmonique de Pilsen

Dir Hans Pieter Wiesheu

CD « F von Flotow / Pianos concertos n° 1 et 2 / C Peterson »

Le concerto "exotique" : Concerto pour cor des Alpes de Jean Daetwyler

Jean Daetwyler

Concerto pour cor des alpes

Josef Molnar, cor des Alpes

Orchestre de la ville de Lucerne

Dir Jean Daetwyler

CD « Jean Daetwyler / Concerto pour cor des Alpes, Suite montagnarde »

Edward Elgar

From Bavarian Highlands : the dance/Lullaby/On the alm

Chœur et Orchestre symphonique de Londres

Dir Richard Hickox

CD « Elgar / The black Knight, The Bavarian Highlands / R Hickox »

Anton Ferdinand Titz

Quatuor à cordes n°3 la min

Quatuor Casal

CD « Russian treasures / Casal Quartett »

Mikhail Glinka

Rouslan et Ludmila (acte IV) : ouverture et danses symphoniques

Orchestre Symphonique d’URSS

Dir Evgueni Svetlanov

CD « Glinka : Overtures and Orchestral pieces / E Svetlanov”

Vassili Sarenko

A la plage - fantaisie pour guitare à 7 cordes

Oleg Timofeyev : guitare à 7 cordes

CD « The golden age of the Russian guitar »