Programme classique par Anne Voisin : Mozart, Hasse, Schumann...

Roberto Molinelli : Wolfgang Amadeus Mozart

Amaderemix : Spass invaders - pour basson et trio à cordes

Massimo Martuciello, basson

Ensemble Devienne

CD « Devienne, Danzi, Françaix, Minelli »

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°29 en La Maj K 201 : 1. Allegro moderato

Orchestre de chambre d’Ecosse

Dir Charles Mackerras

CD « Mozart / Symph 29, 31, 32, 35 et 36 / Mackerras »

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte, extraits

Kurt Streit, Gerald Finley et Thomas Allen

Orchestra of the Age of Enlightment

Dir Simon Rattle

CD “Mozart / Cosi fan tutte / Simon Rattle”

Domenico Natale Sarri

Concerto n°11 en la min pour flûte à bec, cordes et basse continue

Maurice Steger flûte à bec et direction

Fiorenza de Donatis, violon

Andrea Rognoni, violon

Anais Chen, violon

Stefano Macocchi, alto

Mauro Valli, violoncelle

CD « Maurice Steger / Una Folia di Napoli »

Johann Adolf Hasse

Concerto pour violoncelle en Ré Maj

Jan Vogler, violoncelle

Orchestre de chambre de Munich

Dir Reinhard Goebel

CD « Jan Vogler / Concerti Brillanti »

Robert Schumann (révisé par Gustav Mahler)

Symphonie n°3 en Mi bémol Maj op 97 « Rhénane »

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Dir Riccardo Chailly

CD “Schumann / Mahler Edition / R Chailly”

Robert Schumann

6 sechs Gedichte aus dem Liederbuch eines Malers op 36

Christian Gerhaher, baryton

Gerold Huber, piano

CD “ Gerhaher – Huber / Melancholie”

La récréation : Manuel Blancafort

Manuel Blancafort

Sonatine antiga : Recreacion

Miquel Viallalba, piano

CD « Manuel Blancafort / Piano music / M Viallalba »

Josep Rodoreda

La primavera - poème symphonique

Orchestre symphonique de Barcelone et National de Catalogne

Dir Jamie Martin

CD « Albes i Danses / Musica sinfonica de la Rennaixença »

Xavier Montsalvalge

El cant dels ocells - pour soprano violoncelle et orchestre a cordes

Elina Garanca, mezzo

Peter Bruns, violoncelle

Staatskapelle de Dresde

Dir _*Fabio Luisi

*_CD "Elina Garanca / Aria cantilena"

Le concerto "exotique" : Concerto pour accordéon de Vaclav Trojan

Vaclav Trojan

Fairy tales - pour accordéon et orchestre

Ksenija Sidorova accordéon

Orchestre national de la BBC du Pays de Galles

Dir Clark Rundell

CD « K Sidorova / Fairy Tales / C Rundell »

Vaclav Trojan

B.O.F. « Le rossignol et l'Empereur de Chine »

Ivan Kawaciuk violon

Orchestre symphonique de film

Dir Otakar Parik

CD « Trojan / The Emperor’s nightingale / Supraphon »

Gang Chen

The butterfly lovers : Adagio cantabile - pour violon et orchestre

Gil Shaham violon

Orchestre symphonique de Singapour

Dir Lan Shui

CD « Loiteres / Music to drive away »

Philip Glass

Ragas in minor scale

Groupe Orchestral de Madras

CD "Ravi Shankar and Philip Glass / Passages"

Plage

Nicolai Rimski-Korsakov

Sadko : Air de l'invité hindou : « Les diamants chez nous sont innombrables »

Piotr Beczala, ténor

Orchestre de la Radio Nationale Polonaise

Dir Likasz Borowicz

CD « Slavic / Opera Arias / P Beczala »

Nicolai Rimski-Korsakov

Sadko, op 5

Orchestre Philharmonique de Bergen

Dir Dimitri Kitaienko

CD « Rimsky-Korsakov / Geoffrey Tozer / Dimitri Kitaienko »