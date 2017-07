Programme classique par Anne Voisin : Wolf, David, Haendel...

Hugo Wolf

Sérénade italienne en Sol Maj

Orchestre de chambre Orpheus

CD « Wagner – Sibelius - Wolf / Orpheus Chamber Orchestra »

Félicien David

Lalla Roukh : Sous le feuillage sombre (Acte I)

Marianne Fiset soprano

Orchestre Opera Lafayette

Dir Ryan Brown

CD “Félicien David / Lalla Roukh / Ryan Brown”

Félicien David

Les quatre saisons : 6eme soirée d'automne : allegro

Ensemble Baroque de Limoges

CD « Les quatre saisons / Ensemble Baroque de Limoges »

Serge Prokofiev

Ouverture sur des thèmes juifs, op 24

Ophélie Gaillard, violoncelle

Philippe Berrod, clarinette

Sirba Octet

CD « Ophélie Gaillard / Exiles »

Allan Stephenson

Concertino pastorale pour clarinette : allegro

Olivier de Groote, clarinette

Orchestre de chambre de Claremont

Dir : Allan Stephenson

CD « Stephenson, Simon, Rainier / Olivier de Groote »

Georg Friedrich Haendel

Acis et Galatée : Happy we (1ère partie)

Sophie Daneman, soprano

Paul Agnew, ténor

Les Arts Florissants

Dir William Christie

CD « Handel / Acis et Galatea / Les Arts Florissants »

Georg Friedrich Haendel

Concerto pour orgue n°4 en fa maj HWV 292

La Divina Armonia

Dir et orgue : Lorenzo Ghelmi

CD « Handel / Organ concertos op 4 / Lorenzo Ghelmi »

Gustav Mahler

Symphonie n°3 en ré min, 3ème mouvement

Orchestre du festival de Budapest

Dir Ivan Fischer

CD « Mahler, Symphony n°3 / Ivan Fischer »

Giuseppe Verdi

Nabucco : ouverture et fin de l'acte II

Renato Bruson (Nabucco), Fabio Armiliato (Ismaël), Maria Gulegina (Abigaille)

Orchestre symphonique de Tokyo

Chœur de l’Opéra de Tokyo

Elena Zaremba (Fenena)

Dir Daniel Oren

CD “ Verdi : Nabucco (intégrale) / Tokyo Symphony Orchestra”

15h20 : La récréation : John Williams

John Williams

Bande originale du film “E.T” de Steven Spielberg : Flying

Boston Pops Orchestra

Dir : John Williams

CD “John Williams – Steven Spielberg / The ultimate collection”

George Gershwin / Earl Wild

3 variations virtuoses sur Summertime, The man I love, Embraceable you

Vittorio Forte, piano

CD «Vittorio Forte, voyage mélodique »

George Gershwin

Variations sur I got rhythm

Earl Wild, piano

Boston Pops Orchestra

Dir Arthur Fiedler

CD "Gershwin / Arthur Fiedler, Earl Wild"

Felix Mendelssohn

Octuor en Mi bémol op 20 - pour 4 violons 2 altos et 2 violoncelles

I Solisti Filarmonici Italiani

CD “Félix Mendelssohn Bartholdy / Piano sextets - String octet”

Leos Janacek

La petite renarde rusée : La forêt

Orchestre philharmonique de Bergen

Dir : Edward Gardner

CD « Janacek, Orchestral works, vol 1 »

Leos Janacek

Pohadka - pour violoncelle et piano

Fazil Say piano

Nicolas Altstaedt, violoncelle

CD “4 Cities / Say Altstaedt”

16h15 : Le concerto "exotique" : Concerto pour harmonica de Malcolm Arnold

Malcolm Arnold

Concerto pour harmonica op 46

Larry Adler, harmonica

Royal Philharmonic Orchestra of London

Dir Morton Gould

Malcolm Arnold

Vita abundans - fantaisie pour quatuor à cordes

Quatuor Maggini

CD « Arnold / String Quartets n°1 and 2 / Maggini Quartet »

Santiago de Murcia / Anonyme Espagne 17ème

Folias gallegas- pour guitare baroque et théorbe

Daniel Zapico, théorbe et Pablo Zapico, guitare baroque

CD « Concerto Zapico / Forma Antiqua plays baroque dance music »

Santiago de Murcia / Anonyme Espagne 17ème

Marizapalos - pour soprano théorbe et guitare baroque

Raquel Andueza, soprano

Jesus Fernandez-Baena, théorbe

Pierre Pitzl, guitare baroque

CD « Raquel Andueza et La Galania / Yo soy la locura »

Lucas Ruiz de Ribayas

Espanoletas - pour théorbe et guitare baroque

Jesus Fernandez-Baena, théorbe

Pierre Pitzl, guitare baroque

CD « Raquel Andueza et La Galania / Yo soy la locura »

Anonyme Espagne 17ème

El baxel esta en la playa

Raquel Andueza, soprano

Jesus Fernandez-Baena, théorbe

Pierre Pitzl, guitare baroque

CD « Raquel Andueza et La Galania / Yo soy la locura »