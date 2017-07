Programme classique par Anne Voisin : Brahms, Allegri, Vaughan-Wiliams...

Frank Churchill/Ned Washington

Disney medley : “Who's afraid of the big bad wolf” - “Some day my prince will come”

I Salonisti

CD "Transatlantic / I Salonisti"

Ferdinand Thieriot

Octuor si bémol maj op 62 : 4è et 5è mouvements

pour 2 violons alto violoncelle contrebasse clarinette cor et hautbois

Octuor Mithras

CD "Ferdinand Thieriot : Octuor op 62 et Quintette op 80"

Johannes Brahms

Variations op 56a sur un thème de Haydn

Orchestre Philharmonique de Berlin

Dir Claudio Abbado

CD "Brahms Symphonie n°4 / Abbado"

Gregorio Allegri

Psaume 51 : Miserere

pour ensemble vocal a cappella avec ornementations baroques

A Sei Voci

Dir Bernard Fabre-Garrus

CD "Allegri / Miserere, Messe, Motets / A Sei Voci"

Ralph Vaughan-Williams

The lark ascending, Romance pour violon et orchestre

Anne Akiko Meyers, violon

Philharmonia Orchestra

Dir Andrew Litton

CD "Anne Akiko Meyers / Mendelssohn, violin concerto"

Piotr Illich Tchaikovsky

Les saisons op 37b :

Mars : Chant de l'alouette op 37b n° 3

Juin : Barcarolle op 37b n°6

Juillet : Chant du moissonneur op 37b n°7

Août : La moisson op 37b n°8

Jonas Vitaud piano

CD "Tchaikovsky, Les Saisons / Jonas Vitaud"

15h20 : La récréation : Jean Marie Leclair

Jean-Marie Leclair

Récréation n°2 en sol min op 8 - version pour flûte à bec hautbois 2 violons et basse continue

Ouverture

Menuet I et II

Badinage

Tambourin I et II

Ensemble Musica Alta Ripa

CD "Leclair / Musica Alta Ripa"

Serge Liapounov

Zelazowa wola opus 37 pour orchestre

Orchestre Symphonique Académique de l’URSS

Dir Evgueni Svetlanov

CD "Anthologie of Russian Symphonic Music, vol 1"

Frédéric Chopin

Berceuse en Ré bémol Maj op 57

Etude n°13 en La bémol Maj op 25 n°1

Javier Perianes, piano

CD "Les sons et les parfums / Debussy rencontre Chopin / Javier Perianes"

Claude Debussy

Etude n°11 pour les arpèges composés

Javier Perianes, piano

CD "Les sons et les parfums / Debussy rencontre Chopin / Javier Perianes"

Claude Debussy

3 chansons de Charles d'Orléans L 92 : Dieu qu'il la fait bon regarder

Mathieu Romano et Mélodie Ruvio

Ensemble vocal Aedes

CD "Ludus Verbalis"

16h15 : Le concerto "exotique" : Concerto pour violon hardanger de Geirr Tveitt

Geirr Tveitt

Concerto n°2 op 252 pour violon Hardanger : Nordfjord

Arve Moen Bergset, violon hardanger

Orchestre Symphonique de Stavanger

Dir Ole Kristian Ruud

CD Geirr Tveitt / Concertos pour Hardanger Fiddle

Edouard Grieg

Danses norvégiennes op 35 n° 1, 2, 3 et 4

Duo Jatekok (Adelaïde Panaget et Nairi Badal) piano à 4 mains

CD Danses / Duo Jatekok

Agathe Backer Grondhal

Barnets vardag op 42 :

En kviddrende Lærke

Vaarmorgen i Skogen

Blomstersanking

Mod Kveld

Sov Saa Stille

Mari Eriksmoen, soprano

Alphonse Cemin, piano

CD Grieg, Wolf, Strauss, Grondahl / Lieder and songs / Eriksmoen Cemin

16h30 - Plage

Richard Strauss

Aus Italien op 16 TrV 147 : Am strande von Sorrent

Orchestre Symphonique de la Radio de Baden-Baden

Dir Francois-Xavier Roth

CD Richard Strauss, Also sprach Zarathustra - Aus Italien / SWR Sinfonieorchester / Roth