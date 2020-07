Le programme classique de Rodolphe Bruneau-Boulmier : Orchestres en régions

Répertoire français à l'honneur, de Ravel à Koechlin, en passant par Guy Ropartz, Reynaldo Hahn, Pascal Dusapin, Saint-Saëns, Berlioz... Quelques interprétations remarquables des formations musicales qui irriguent l'hexagone.

Depuis le déconfinement et l'assouplissement progressif des mesures sanitaires, la vie des concerts reprend peu à peu pour les formations permanentes. Philippe Fanjas, Directeur de l’Association Française des Orchestres, et Catherine Morin-Desailly, nouvelle Présidente de l’AFO et Sénatrice centriste de Seine-Maritime, Présidente de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat entre autres, s’expriment au micro de Victor Tribot-Laspière.

Les sites des orchestres français membres de l'AFO

Au programme de cette émission de Rodolphe Bruneau-Boulmer, des enregistrements des formations suivantes :

Ensemble Intercontemporain

Orchestre des Pays de Savoie

Orchestre National des Pays de la Loire

Orchestre National d’Île de France

Orchestre National Montpellier Occitanie

Orchestre Régional de Normandie

Orchestre Symphonique de l’Opéra de Toulon

Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire - Tours